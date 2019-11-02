38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı açıldı

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl "Edebiyatımızda 50 Kuşağı" ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı açıldı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" kitapseverlerle buluştu.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu fuar, bu yıl "Edebiyatımızda 50 Kuşağı" ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Fuarın açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, fuarın "Onur Yazarı" Adnan Özyalçıner ile 29. İstanbul Sanat Fuarı'nın "Onur Sanatçısı" Mevlüt Akyıldız'ı kutladı.

Gazi Mustafa Kemal'in İstanbul için "medeniyetimizin hülasası" dediğini hatırlatan Yerlikaya, "Yani medeniyetimizin özeti. Biz de İstanbul'umuzu medeniyetimizin kapısı olarak görüyoruz. İstanbul kitabın, sanatın, bilimin, üretimin, istişarenin, ortak aklın, sevginin, aşkın, inanç özgürlüğünün en güzel şekilde yüzyıllardır ifadesini bulduğu bir başkent." dedi.

İstanbul'un UNESCO'nun 2022 yılı Kitap Başkenti adayı olmasına ellerinden gelen desteği vereceklerini belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Fuarda bir milyon ziyaretçi sayısını aşmayı murat ediyoruz. Kendimizi biraz da kınıyoruz. 2 milyon 819 bin öğrencimiz var. 7 bin 60 milli eğitim özel ve kamu okulumuz var. Öyle bir büyük aileyiz ki, bu rakam 198 bin öğretmenimizle beraber 3 milyonu buluyor. 62 üniversitemiz, 985 bin üniversite öğrencimiz, 40 bin civarında da öğretim üyemiz var. Yani böyle bir sayı varsa İstanbul'da ve bu fuar uluslararası olarak 38 yıldır azimle devam ediyorsa, ziyaretçi katılımının 750 bin olmasını kabul etmiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız, 39 ilçe belediye başkanımız, kaymakamlarımız hep beraber, İl Milli Eğitim olarak biz yerel yönetimlerle beraber el birliği yaparak, ulaşıma katkı sağlayalım. Bu yıl bir milyonu, gelecek yıl da 1,5 milyon ziyaretçi sayısını aşalım."

"Fuarın en önemli parçalarından birisinin İBB olması için ciddi adımlar atacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatsız bir hayat düşünemediğini dile getirerek, "Kitabın değerini hissedemeyen bir kentin varlığını da düşünemiyorum. Dolayısıyla uluslararası ölçekte ve özellikle ülkemizin evrensel kültür değerleriyle buluştuğu bu fuar, çok büyük bir kazanım. İstanbul'un değerine büyük katkı sunan fuarın bundan sonra en önemli parçalarından birisinin İBB olması için ciddi adımlar atacağız." diye konuştu.

İmamoğlu, düşünce ve yayın özgürlüğünün evrensel ölçüde hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlere düşen hangi vazife varsa da bu konuda sürecin önünü açmak, sürece katkı sunmak yayıncıların, yazarların sesini duyurmak adına İBB olarak her zaman hazır olduğumuzu taahhüt etmek istiyorum. Bu konuda yaratıcı insanların ortaya koyduğu eserlerin önünü açmak ve katkı sunmak, aslında toplumun önünü açmak demektir."

Belediyenin Saraçhane binasının büyük bir bölümünün kütüphane olarak İstanbulluların hizmetine sunulacağını hatırlatan İmamoğlu, "Bu konuda proje çalışmalarımızı yaptık. Sayın Bakanımızın da katkılarıyla Saraçhane binamızın şehir ve demokrasi adına kültür yaşamına bir an önce katılması için işlemlerine başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"30'dan fazla ilk kitap sunumu gerçekleştirilecek"

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, kitap fuarlarının kültürel çeşitliliğin ve yayınlama özgürlüğünün korunması ve yaşatılması anlamında önemli bir alan olduğunun altını çizerek, "40 bin metrekarede kurulan, yurt içi ve yurt dışından 800'ün üzerine yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı, 300'e yakın kültür etkinliğinin ve binlerce imza gününün düzenleneceği 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda bu çeşitliliği, çok sesliliği gözetiyoruz." dedi.

Kocatürk, bu yıl ayrıca bu fuarda birçok ilki gerçekleştirdiklerinden bahsederek, şunları anlattı:

"6 Kasım'da düzenleyeceğimiz Yayıncı İllüstratör Buluşması'nda yayınevi yetkilileri ile illüstratörleri bir araya getireceğiz. Yapacakları özel görüşmelerde illüstratörler portfolyalarını doğrudan yayıncılara sunarak işlerini tanıtma fırsatı yakalayacak. 7 Kasım'da Yayıncı- Freelancer Buluşması'nda ise editörler, çevirmenler, grafikerler, tasarımcılar yayıncılarla bir araya gelecek. Yine aynı gün Türkiye Yayıncılar Birliğinin 25 yıldır düzenlediği Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödül Töreni düzenlenecek. Yazarların, İlk Kitabım TÜYAP'ta başlığı altında ilk kitaplarını yine ilk kez kitap fuarında okurların karşısına çıkaracakları kısa söyleşilerde 30'dan fazla ilk kitap sunumu gerçekleştirilecek."

Açılışa katılan Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı Hugo Setzer de IPA'nın faaliyetleri, telif hakları, yayınlama özgürlüğü, okuryazarlık konularında konuştu.

Açılışta ayrıca TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan, "Onur Konuğu" Adnan Özyalçıner ile 29. İstanbul Sanat Fuarı'nın "Onur Sanatçısı" Mevlüt Akyıldız da birer konuşma yaptı.

Yurt içinden ve yurt dışından 800'ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda, 9 gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinlikleriyle imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşacak.

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