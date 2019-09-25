İSTANBUL - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir ve Kadıköy'de usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonunda, sandık başkanı ve üyesi olan 41 sanık hakkında "görevi ihmal" suçundan üçer aydan birer birer yıla kadar hapis cezası istemiyle 3 ayrı dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın bir kısmını tamamladı.

Soruşturma sonucunda Kadıköy ve Ataşehir ilçelerindeki sandıklarda görev yapan sandık başkanı ve üyesi 41 sanık hakkında, "görevi ihmal" suçundan üçer aydan birer yıla kadar hapis cezası istemiyle 3 ayrı dava açıldı.

Hazırlanan iddianameler, gönderildiği Anadolu 35 Asliye Ceza Mahkemesi, 40. Asliye Ceza Mahkemesi ve 54. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.