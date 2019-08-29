ISPARTA - Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Seymenoğlu, Türk Milletinin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına olan bağlılığının, azminin karşısında duracak hiçbir gücün olmadığını belirtti.

30 Ağustos Zaferi'nin 97. yıl dönümünü kutlamanın gururunu hep birlikte yaşadıklarını aktaran Seymenoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan istiklal mücadelemiz, 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Savaşı ile zaferle sonuçlanmış, vatanımız işgallerden kurtarılmış, milletimiz bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Seymenoğlu, şunları kaydetti:

"Ecdadımız, bu zaferle; savaşın kazanılmasında vatan, millet ve bayrak sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, sayısal güçten daha üstün olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış, bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Bugün bize düşen görev ise bu toprakları kanlarıyla sulayan vatan evlatlarına layık olmak, aynı özveriyle sahip çıkmak, korumak ve ecdadımızdan aldığımız bu emaneti bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir. Bu düşüncelerle, eşsiz zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı uğruna aziz canlarını veren şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise minnetle anıyor, tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."