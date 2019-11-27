3. Yeni Nesil girişimcilik Zirvesi

Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil: - "İVME Finansman Paketi ve Ekonomi Değer Kredisi kapsamında, şu ana dek 4 bini aşkın müşterimize 7,5 milyar TL değerinde kredi kullandırarak önemli bir başarıya imza attık" - Türk Telekom Üst Yönetici

3. Yeni Nesil girişimcilik Zirvesi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, "İVME Finansman Paketi ve Ekonomi Değer Kredisi kapsamında, şu ana dek 4 bini aşkın müşterimize 7,5 milyar TL değerinde kredi kullandırarak önemli bir başarıya imza attık." dedi.

Özdil, Para dergisi tarafından düzenlenen 3. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de yeni istihdam oluşturmak ve ekonomiye değer katmak üzere hayata geçen projeleri desteklemeye yönelik önemli bir teşvik mekanizması bulunduğunu, özel sektörün gelişimi ve firmaların rekabet gücünün yukarı taşınması yönünde güçlü adımlar atıldığını ve değişen piyasa koşullarına uygun olarak bu mekanizmaların sürekli güncellendiğini ifade etti.

Ferdi teşebbüslerin önünü açan bu uygulamalar sonucu girişimcilik kültürünün tabana doğru yaygınlaştığını gördüklerini belirten Özdil, "Yeni bir fikri, belirli bir alanda üretim kabiliyeti ve pazara erişim noktasında güçlü bağlantıları olan girişimlerin başarı hikayelerini hep birlikte takip ediyoruz." dedi.

Bu noktada, ileri teknoloji sınıfına sahip, katma değeri yüksek ürünlerin yurt içinde üretimi konusuna dikkati çeken Özdil, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti ve ilgili bakanlıklarımızın yoğun çabasıyla son dönemde, dış ticaret açığı oluşturan alanlarda yerli üretimi teşvik eden birçok yenilikçi uygulama hayata geçmiştir. Bu kapsamda 11. Kalkınma Planı'nda belirtilen temel hedeflere ulaşmamızı sağlayacak ana unsurlardan biri de girişimcilik kültürümüzün verimlilik odaklı olarak yaygınlaşmasıdır." diye konuştu.


- "Halkbank, yeni girişimlerin başarılı olması yönünde finansman desteğini sunmaya devam etti"


Recep Süleyman Özdil, yeni kalkınma planı döneminde ekonominin yapısının, uzun vadede istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde dönüşüme tabi tutularak Milli Teknoloji Hamlesi ile teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Özdil, devamla şunları kaydetti:

"Ülkemizin milli teknoloji hamlesi içinde, çok değerli uygulamalardan biri şüphesiz ki İVME adını verdiğimiz İleri, Verimli, Milli Endüstri Finansman Paketi'dir. Hazine ve Maliye Bakanlığımız öncülüğünde 3 kamu bankasının iş birliğiyle hayata geçen bu finansman paketinin stratejik önceliği orta, yüksek ve ileri teknoloji ürünlerini içeren sektörleri güçlendirmek ve finansal ihtiyaçlarını karşılamaktır. Halkbank olarak, reel sektörün desteklenmesi konusunda çok önem verdiğimiz ürünlerimizden İVME Finansman Paketi ve Ekonomi Değer Kredisi kapsamında, şu ana dek 4 bini aşkın müşterimize 7,5 milyar TL'yi aşkın kredi kullandırarak önemli bir başarıya imza attık. İVME Finansman Paketi ve Ekonomi Değer Kredisi, bankamızın iş dünyasına sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetlerden sadece ikisidir. Halkbank, kuruluşundan bu yana reel sektörün destekçisi olmuş, yeni girişimlerin başarılı olması yönünde elinden gelen finansman desteğini tüm müşterilerine sunmaya devam etmiştir."

Özdil, bankanın KOSGEB, TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) gibi kurumlarla iş birliği içinde, girişimcilerin yeni iş kurmaları ve ekonomik hayata katılmaları yönünde yoğun gayret sarf ettiğini belirterek, aynı şekilde bu yıl zirvenin ana temasını oluşturan start-up'lara da büyük önem verdiklerini söyledi.


- "Girişimcilik ve girişimciler ülkemizin geleceğinde önemli rol oynayacak"


Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal ise Türkiye'nin ekonomide daha da güçlü bir konuma gelmesinde de, dünya markası olabilecek yerli ve milli başarı hikayelerinin çıkmasında da girişimlerin ve inovatif fikirlerin ayrı bir yeri olacağını söyledi.

Bu girişimlerin ve yenilikçi iş alanlarının, 2023 hedeflerine giden yolda kilidi açan çok önemli bir anahtar olacağını vurgulayan Önal, "İnanıyorum ki girişimcilik ve girişimciler, ülkemizin geleceğinde önemli bir rol oynayacak. Değişen dünyada ve ekonomi düzeninde bunun somut çıkışlarını görebiliyoruz. Kısa vadeye odaklanan, yatırımını kısa vadede çıkartmaya çalışan geleneksel yatırımcı anlayışı, yerini inovasyon ve farklılaşmaya dayanan yeni nesil girişimcilik anlayışına bırakıyor. Hatta bıraktı bile…" dedi.

Yeni nesil girişimcilerin ise daha uzun vadeli düşündüğünü, uzun vadede başarı sağlayacak küresel ve daha büyük hedeflere yöneldiğini ifade eden Önal, şöyle devam etti:

"Burada hiç kuşkusuz, girişimlere ihtiyaç duydukları bilgi ve sermaye desteğini sağlayacak yatırımcılara büyük iş düşüyor. Büyük şirketlerin, kurumsal girişim sermayesi şirketlerinin ve melek yatırımcıların da katkılarıyla parlak fikirlere sahip inovatif girişimciler, beklenen ivmeyi yakalayıp küresel başarılara imza atabilir. Türk Telekom olarak girişimlere verdiğimiz desteğin çıktılarına en güzel örnek olarak, başlangıçta her biri bağımsız girişimler iken inanarak desteklediğimiz ve 2007 yılında bünyemize kattığımız Argela, İnnova ve Sebit’i gösterebiliriz. Bugün, bu 3 iştirakimiz yakınsama ve bilgi teknolojileri alanında özellikle ülkenin geleceğine yön veren sektörlere yoğunlaşarak geleceğin teknolojilerini üretmeye ve Türk Telekom'a, ayrıca Türkiye'ye her gün daha fazla değer katmaya odaklanıyor."

Önal, Türk Telekom olarak, her şeyden önce daha güçlü ve ekonomik yönden bağımsız bir Türkiye için Türkiye'de bir girişim kültürü oluşturmayı ve yaygınlaştırmayı amaçladıklarını vurguladı.


- "Desteklediğimiz girişimler 24 milyon TL'lik ciro elde etti"


Ümit Önal, girişimlerle yaptıkları iş birlikleri sayesinde girişimcilik ekosistemini geliştirdiklerini, teknoloji alanında inovatif iş fikirleri olan girişimleri destekleyerek hem Türkiye hem de sektör için ekonomik fayda oluşturmayı sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda 2013 yılında başlattığımız ve özel sektör bünyesinde hayata geçirilen ilk girişim hızlandırma programı PİLOT kapsamında erken aşama girişimlere bugüne kadar 1 milyon dolara yakın nakit desteği sağladık ve 65 girişimi başarıyla mezun ettik. Mezun olan bu girişimlerden 17 tanesi de yatırım alarak inovatif iş fikirlerini daha da büyütme fırsatı yakaladılar. Desteklediğimiz girişimler, geçtiğimiz yıl 280 kişiye istihdam sağladı ve 24 milyon TL’lik ciro elde etti. Ayrıca, ülkemizde girişim kültürünün oluşması ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla 2018’de teknoloji girişimcileri için Türkiye'nin ilk ücretsiz topluluk merkezi SANTRAL'i hayata geçirdik. 2 bin metrekarelik alana sahip SANTRAL ile uzun vadede, ülkemizde bir girişim kültürünün oluşmasını ve yaygınlaşmasını daha da güçlendirecek diye düşünüyorum. MUCİT fikir geliştirme programımız ile de çalışanlarımızın yenilikçi fikirlerini de değerlendirip ödüllendiriyor, girişimci ruhunu kurum içinde de canlı tutmaya özen gösteriyoruz."

Büyüme aşamasındaki girişimleri desteklemek amacıyla kurdukları TT VENTURES ile sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi olarak, çeşitli alanlarda yaptığı yatırımlar ile girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaya da devam ettiklerini aktaran Önal, bu kapsamda 2018 yılı başında yaptıkları DoctorTurkey yatırımı ve bu yıl gerçekleştirdikleri MentalUp ve Eltemtek yatırımları ile sağlık, eğitim ve enerji sektörlerinin dijitalleşme süreçlerinin hızlanmasına katkıda bulunduklarını söyledi.

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