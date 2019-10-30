ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası ANCA 3. Bölge Dünya Otizm Festivali sona erdi.

Dışişleri Bakanlığının himayesinde gerçekleştirilen festivalin spor oyunları bölümüne yaklaşık 100 kişi katıldı. 15 ülkeden, 200'ü yabancı yaklaşık 700 kişinin katıldığı festival, Atatürk Anıtı önünde yapılan Asia Beach Otizm Spor Oyunları ile tamamlandı.

Maraton yarışlarında 16 yaş altı grubu dalında Berkant Topal, 16 yaş üstü grubunda ise Sezer Selvi birinci oldu.

Bisiklet yarışlarında ise 16 yaş altı grubu dalında Enes Yaman, 16 yaş üst grubunda ise Talha Ekinci birinciliği kazandı.

Yarışmanın ardından, dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Tamrak tarafından verildi.



