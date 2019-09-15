ADANA - Adana'da 3. Pozantı Belemedik Doğa ve Fotoğraf Festivali 2-3 Kasım'da yapılacak.

Pozantı Belediyesi tarafından ilçedeki Belemedik Tabiat Parkında yapılacak festivalde "Tünelin ucundaki ışık Belemedik" sloganıyla fotoğraf yarışması başladı. Yarışma, "Pozantı’da yaşam", Geçmiş zaman Belemedik" ve "Tünelin ucundaki ışık Belemedik" olarak üç farklı kategoride yapılacak.

25 Ekim Cuma günü sona erecek yarışmada katılımcılar "pozantibelemedik" instagram hesabını takibe alıp çekmiş oldukları fotoğrafları kategori isimleri ile kendi instagram hesaplarında #pozantibelemedik ve #pozantibelediyesi etiketiyle paylaşarak yarışmaya katılmış olacaklar.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, AA muhabirine, Belemedik Tabiat Parkı'nın sonbaharın bütün renkleri ile hakim olduğu bir güzelliğe sahip olduğunu belirtti.

Belediye olarak tabiat parkında çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Çay, şunları söyledi:

"Belemedik Türkiye’nin ilgisini çekmeye başladı. Bu güzelliklerin daha iyi tanıtılabilmesi ve fotoğraf tutkunları ile geniş kitlelere ulaşılabilmesi amacıyla 2-3 Kasım tarihlerinde söyleşilerin, etkinliklerin ve konserlerin yer alacağı festivali düzenliyoruz. Bu festivalin önceki yıllara oranla daha çok ilgi göreceğine şimdiden tanıklık ediyor, tüm doğa ve fotoğraf severleri bu güzel etkinliğimize davet ediyorum."