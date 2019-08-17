ANTALYA (AA) - Kumluca ilçesinde 3. Kuzca Sögüt Cuması Şenlikleri yapıldı.

Kuzca Mahallesince organize edilen şenliklere CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal, CHP İlçe Başkanı Fahretdin Karaöz ile vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Arı, şenliklerin amacının birlik ve bütünlüğü sağlamak olduğunu söyledi. Şenlikler ile insanların bir araya gelerek hasret giderdiğine dikkati çeken Arı, farklı siyasi düşüncüleri bir kenara bırakarak memleketleri için festivalde buluştuklarını kaydetti.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da yayla şenlikleriyle mahalle halkını kaynaştığını ve esnafın da ekonomik olarak kalkındığını belirtti.

Köleoğlu, festival ile mahallenin tanınırlığının arttığına işaret etti.

Katılımcılara yemek ikram edildiği şenlikte yöresel sanatçılar da konser verdi.