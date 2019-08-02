ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Karagöl Yayla Şenlikleri"nde yarıştırılacak boğalar görücüye çıktı.

Kumluca Belediyesince, hafta sonu Karagöl'de yapılacak şenlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'na getirilen boğalara vatandaşlar ilgi gösterdi.

Boğa sahiplerini karşılayan Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı illerinden şampiyon boğaların güreş için kente getirildiğini söyledi.

Karagöl yaylasındaki şenliklerin her geçen yıl daha iyi olması için çalıştıklarını vurgulayan Köleoğlu, yayla şenlikleri kapsamında boğa güreşleri düzenlediklerini dile getirdi.

Şenliklerin yarın başlayacağını, boğa güreşlerinin pazar günü gerçekleştirileceğini aktaran Köleoğlu, "Halkımızı boğa güreşleri, motorkros, enduro yarışları ve kültürel etkinliklerimizi izlemeye davet ediyorum. Karagöl Yayla şenliklerinde yapacağımız boğa güreşlerinin iptal edildiği yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Daha önceden planlı bir şekilde hazırlandığımız yayla şenliklerimiz aynı şekilde devam edecek." diye konuştu.

Boğa güreşi organizatörü Ümit Arslan da amaçlarının hayvanlara eziyet etmek olmadığını, sadece geçmiş kültürde var olan boğa güreşlerini yaşatmak, bunun için güreş yapan boğaları yetiştirmek istediklerini bildirdi.

Öte yandan, Kumluca Belediyesinin, Antalya Valiliğine festivalin yapılabilmesi için yaptığı başvurunun Tarım ve Orman Bakanlığı 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğünce önce iptal edildiği ancak boğaların uzak illerden getirilmiş, duyuruların önceden yapılmış olması ve panayır havası oluştuğundan bir zararın oluşmaması için güreşlere izin verildiği bildirildi.