3 bin yıllık tarihi ile Frigya Vadisi yeniden canlanıyor

Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar sınırları içinde bulunan, Frigya Vadisi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 11 bin 122 hektarlık alanda başlatılan düzenleme ve canlandırma çalışmaları hız kazandı.

3 bin yıllık tarihi ile Frigya Vadisi yeniden canlanıyor
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Isparta Düğün Salonları

Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar sınırları içinde bulunan, yağmur ve rüzgarın etkisiyle oluşan peri bacaları ile doğal bir müze görünümünde olan yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Frigya Vadisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında canlandırılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın vizyon projelerinde ve Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planları kapsamında yer alan "Frigya Vadilerinin Anadolu'nun Açık Hava Müzesine Dönüştürülmesi, Çevre ve Medeniyet Projesi"ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Üç ilin sınırları içinde bulunan ve Friglerin izlerini taşıyan Frigya Vadisi'nin doğal değerlerinin ön plana çıkarılarak yeniden düzenlenmesi için 2017 yılında harekete geçildiğini anımsatan Kurum, etaplar halinde yürütülecek projenin birinci etabı kapsamında fizibilite çalışmalarının tamamlandığını, bu kapsamda yürütülen çalışmaların birinci etabının 2018'de başlatıldığını hatırlattı.

Proje kapsamında yürütülen tüm çalışmaların hız kazandığını belirten Kurum, "Projeyle, Friglerin MÖ 900-600 yıllarındaki antik mirasının yer aldığı Frigya Vadisi'nin bütüncül koruma, kullanma dengesi gözetilerek yeniden canlandırılması ve doğal değerlerin ön plana çıkarılması amaçlanıyor. Bakanlığımızca yürütülen projenin tamamlanmasıyla, binlerce yıllık tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri barındıran Frigya Vadisi, daha çok ziyaretçinin gezeceği Anadolu'nun en büyük açık hava müzelerinden biri haline dönüştürülecek." dedi.

"El değmemiş peri bacaları ile doğal bir müze görünümünde"

Bakan Kurum, Frigya Vadisi'nin yaklaşık 529 bin 632 hektarlık toplam alanından 11 bin 122 hektarlık bölümünde, vadinin doğal özelliği korunarak çalışmalara devam edileceğini söyledi.

Yapılan çalışmalarla, binlerce yıllık tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri barındıran Frigya Vadisi'nin bu değerlerinin korunmasının hedeflendiğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Frig Kültür Yolu'nun üç ayrı rotasından biri olan Afyonkarahisar girişi, Seydiler beldesi ve Karakaya köyü sınırlarından başlıyor. İscehisar sınırlarında kalan Frig Kültür Yolu'nun toplam uzunluğu 45 kilometre. Seydiler bölgesi, Frig uygarlığından başlayarak Roma, Bizans, Selçuklular, Osmanlı ve son dönem eserlerinin yanında, yüzyıllar boyunca rüzgar, yağmur gibi etkilerle oluşmuş el değmemiş peri bacaları ile doğal bir müze görünümünde. Güzergah üzerinde yer alan yerleşim birimleri kültür varlıkları yönünden oldukça zengin. Kaleler, kiliseler, peri bacaları, kaya yerleşimleri, mezar odaları, şapeller, Seydiler, Karakaya, Olukpınar, Çatağıl, Doğlat, Alanyurt ve Selimiye gibi yerleşim birimlerine dağılmış durumda."

"Antik mermer ocakları bölgenin önemini bir kat daha arttırmakta"

Kurum, Frigya bölgesine yakın antik mermer ocaklarının bölgenin önemini bir kat daha arttırdığını ifade etti.

Afyonkarahisar'a bağlı İscehisar ilçesi, Seydiler beldesi, Kırkinler mevkiinde olan 1'nci Etap Proje Sahası'nın Ankara-İzmir Karayolu üzerinde önemli bir noktada bulunduğunu aktaran Kurum, bu durumun saatlik mola turizminin günübirlik turizme dönüştürülmesi için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Yapımında sona gelinen Ziyaretçi Karşılama Merkezi'nin Kırkinler Manastırı'na 10 dakikalık yürüyüş mesafesinde olmasının gelen turistler için bir cazibe olacağına dikkati çeken Kurum, "Ziyaretçi Karşılama Merkezi içerisinde yapılacak sergi salonu, gelen ziyaretçilere Frig uygarlığının panoramik olarak sunumunu sağlayacak ve bölgenin tanıtımı noktasında önemli bir eksikliği tamamlayacak." diye konuştu.

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