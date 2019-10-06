3. Adana Lezzet Festivali

"Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla düzenlenen 3'üncü Adana Lezzet Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Gala Gecesi"nde yöresel lezzetler tadıldı - Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "İlimizde ürettiğimiz 32 ürüne ilişkin coğrafi işaret alınması noktasında da

3. Adana Lezzet Festivali
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Isparta Düğün Salonları

ADANA - Adana Valiliğince "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla düzenlenen 3'üncü Adana Lezzet Festivalinin "Gala Gece"sinde kentin yöresel lezzetleri sunuldu.

Adana Müzesi bahçesindeki etkinlikte, zeytinyağlılardan tatlılara, et yemeklerinden içeceklere kadar birçok lezzet yer aldı.

Vali Mahmut Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, geride bıraktıkları 2 yıllık tecrübeyle bu yıl çıtayı daha yükseye çıkardıklarını söyledi.

Atölye çalışmaları, gastroşovlar ve söyleşilerle festivale renk katıldığını belirten Demirtaş, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İtalya, Malta, Lübnan, Fas, Fransa, İspanya, Yunanistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kolombiya, Güney Kore ve Endonezya'dan geldiniz ve dünden itibaren tüm konuklarımızı eşsiz bir lezzet yolculuğuna çıkarmaya başladınız. Sizlerin katkılarıyla, birbirinden farklı lezzetleri tattık, tatmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Yılın 12 ayına yayılma imkanı bulunan gastronomi turizminin günümüzde turizmin yükselen değerleri arasında yer aldığını dile getiren Vali Demirtaş, Adana'nın da pek çok medeniyete ev sahipliği yapmanın yanı sıra yemek kültürüne sağladığı katkılar ve ülkenin önemli gastronomi koridorlarından birinin üzerinde yer alması nedeniyle büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırdığını kaydetti.

Adana'nın gastronomi turizmi potansiyelinin daha üst seviyelere çıkarılması amacıyla son dönemde önemli adımlar attıklarını vurgulayan Demirtaş, "Bunların başında 2019 Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında Adana'nın gastronomi kenti olarak tescillenmesi geliyor. İnanıyorum ki kadim kültürümüz ve tarihimizle, birbirinden lezzetli yemeklerimizle UNESCO tarafından gastronomi kenti olarak tescillenecek ve halihazırda bu ağda yer alan Hatay ve Gaziantep ile birlikte inanç ve gastronomi koridorunun güney zinciri tamamlanacaktır." şeklinde konuştu.

"İlimizde ürettiğimiz 32 ürüne ilişkin coğrafi işaret alınması noktasında da yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu meyanda Adana'nın, Adana insanının emeğinin ürünü olan festivalimiz için markalaşma sürecini başlattığımızın altını özellikle çizmek istiyorum." diyen Mahmut Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bu sürecin sonunda Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin bir Adana markası olarak tüm platformlarda yer almasını sağlayacak, gastronomi kenti çalışmalarımızda önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacağız. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, gastronomi kenti ve coğrafi işaret başvuruları başta olmak üzere, gerçekleştirdiğimiz tüm proje ve çalışmaların asıl amacı, Adana'yı marka kent idealine bir adım daha yaklaştırmaktır. Adana mutfağının değerlerini korumak, bugüne adapte etmek ve geleceğe taşımaktır. Bununla birlikte bu sayede Adana'yı önemli bir gastronomi destinasyonuna dönüştürmektir. Bunu, Adana'nın tüm dinamikleriyle birlikte mutlaka başaracağız."

Konuşmaların ardından, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ve diğer davetliler stantları gezdi ve kentin yöresel lezzetlerini tatma imkanı buldu.

Etkinlikte, Adana Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan Çukurovanın Nadide Çiçekleri ve Kültür Hazineleri temasıyla bir defile de sunuldu.

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