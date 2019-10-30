ANTALYA - Antalya ve Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla kabul törenleri düzenlendi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen resepsiyonda Vali Karaloğlu, davetlilerin tek tek bayramlarını kutladı.

Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, cumhuriyetin bu topraklardaki en büyük eserleri olduğunu söyledi.

Karaloğlu, Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı, ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri rahmetle yad ettiğini dile getirdi.

Atatürk'ün ifadesinde olduğu gibi Türk milletinin karakterine en uygun yönetim biçiminin cumhuriyet olduğunu vurgulayan Karaloğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında kenetlenilerek kurulan Cumhuriyet'in sonuna kadar da korunacağını kaydetti.

Milletin, 15 Temmuz gecesinde demokrasiye ve cumhuriyete, milletin seçtiği cumhurbaşkanına karşı hain darbe girişiminde bulunanlara karşı çıktığına dikkati çeken Karaloğlu, "Atatürk'ün 'Cumhuriyeti muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartın' diye vasiyeti var. Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılında yani 2023'de dünyanın ilk 10 ekonomisine sokabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Atatürk'ün vasiyetini yerine getireceğiz. Buna inancımız tamdır." diye konuştu.

Türkiye'nin oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı Barış Pınarı Harekatı yaptığını anımsatan Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizin güney sınırlarına terör devleti kurmak istediler. Cumhurbaşkanımız 'Bir gece ansızın gelip sizin terör koridorunuzu barış koridoruna çeviririz' demişti. Ordumuz, Barış Pınarı Harekatı ile bölgeye girdi. Bir hafta yetti. Ordumuz sahada, Cumhurbaşkanımız ve Dışişlerimiz masada terör koridorunu darmaduman etti. Biz kardeşliğimizi bozmadığımız sürece bu topraklarda ilelebet yaşamaya devam edeceğiz. Cumhuriyet bu topraklardaki son devlettir. Kıyamete kadar sürecek devletimizdir."

Resepsiyonda Kazakistan’dan gelen minik öğrenciler Vali Karaloğlu’na ülkelerine özgü kıyafet hediye etti.

Resepsiyon, üzerinde "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" yazan pastanın kesilmesiyle tamamlandı.

Resepsiyona, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tuncay Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da katıldı.



- Muğla



Muğla Valiliği tarafından Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla kabul töreni düzenlendi.

Vali Esengül Civelek, burada davetlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.



Civelek, tören için hazırlanan pastayı şehit yakınları, gaziler ve protokol üyeleriyle kesti.



Resepsiyona, CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban ve Suat Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de katıldı.