ANTALYA - Antalya'nın ilçesinde Cumhuriyetin 96. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Serik ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlamalara, İlçe Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan,Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Savcı Yalçın Gümüş ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Kurdoğlu, törende, Cumhuriyetin 96. yıl dönümünün milletçe coşku ve gururla kutlandığını söyledi.

Ülkenin dünyada daha fazla söz sahibi olabilmesi için gelişme ve değişmeleri iyi tahlil etmek gerektiğini aktaran Kurdoğlu, Türkleri tek millet, tek devlet, tek vatan yapan manevi değerlere sahip çıkmaya, bu değerleri yüceltmeye mecbur olduklarını dile getirdi.

Tören, öğrencilerin şiir, kompozisyon okuması ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Akseki ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere ise İlçe Kaymakamı Volkan Hülür, Belediye Başkanı İbrahim Özkan, ilçe Emniyet Müdürü Vekili Nazif Yayla, Akseki Jandarma Komutanı Hulisi Mehmet Müdük, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Erbuğa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı,kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları,siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliklerde öğrenciler, şiirler okuyup, folklor gösterisi sergiledi. Kutlamalar, resmi geçit töreniyle son buldu.