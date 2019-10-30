MERSİN - Mersin'in Erdemli, Mut, Anamur, Tarsus ve Gülnar ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Erdemli'de Devlet Bahçeli Meydanı'nda yapılan törende, Kaymakam Avni Kula ve Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe protokolü vatandaşların bayramını kutladı.

Kutlamalar, çeşitli gösteriler ve geçit töreninin ardından sona erdi

- Mut

Mut Şehir Stadı'nda düzenlenen törene, ilçe protokolü ve çok sayıda öğrenci ile vatandaş katıldı.

Öğrencilerin gösterileri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

- Anamur

Anamur Şehir Stadı'nda düzenlenen kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kutlamalara ilçe protokolü, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğrencilerin şiir okuduğu kutlamalar, halk oyunları gösterileri ve geçiş töreninin ardından sona erdi.

Tarsus ve Gülnar'da da öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.