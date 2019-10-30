KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törenden yaptığı konuşmada, bağımsız ve özgür bir yurda, ülkesini seven, onu yaşatmaya ve korumaya amaç edinen millete sahip olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyetin, kendilerine bırakılan en değerli miras olduğunu aktaran Pınar, "Egemenliğin kayıtsız, şartsız millet olduğu Cumhuriyet, Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan yönetim biçimidir. Türk milleti bu yaşam biçimiyle modern dünyanın bir üyesi olmuş ve devletimiz gençlerle kalkınan bir dünya ülkesi haline gelmiştir." dedi.

Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümünü kutlamanın sevincini ve coşkusunu yaşadıklarını dile getiren Pınar, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin değerleri, aradan geçen 96 yılda necip milletimiz tarafından geri dönülmez bir şekilde sahiplenilmiştir. Birliğimizi geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de hep muhafaza edeceğiz. Birlik ve bütünlüğümüze, demokrasimize, barışımıza, kardeşliğimize sahip çıkmaya, Cumhuriyetimizin temel değerlerini her türlü tartışmanın üzerinde tutmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geçmişten günümüze vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz.".

Tören, öğrencilerin hazırladığı jimnastik, folklor gösterilerinin ardından, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında dereye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar, İlçe Emniyet Müdürü Ali Semerci, siyasi parti temsilcileri, kamu ve kurum amirleri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş törene katıldı.