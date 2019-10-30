OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Şehir stadındaki tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Ahmet Arık ve Belediye Başkanı Ömer Tarhan, vatandaşları selamlayarak törene katılanların bayramını kutladı.

Daha sonra Arık, günün anlam ve önemini ilişkin konuşma yaparak, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi sunuldu, öğrenciler şiir ve kompozisyonlarını okudu, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kutlamalar, geçit töreniyle sona erdi.

