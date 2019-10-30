ANTALYA - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı coşkuyla kutlandı.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, milletvekilleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Vali Karaloğlu, Cumhuriyetin en büyük hediye olduğunu söyledi.

Şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin sergilendiği kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.

- Isparta

Hükümet Caddesi’nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Cumhuriyet Bayramı'nın milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, kadını ve erkeğiyle tek vücut, tek yürek olarak yedi düvele karşı kazanılan eşsiz zaferlerin sonucunda kurulduğunu belirten Seymenoğlu, şöyle konuştu:

"Türk milletinin kurduğu bu devlet, sadece 96 yıllık bir fidan değildir. Bizler, binlerce yıllık bir devlet geleneğine sahip olmanın bilinciyle hareket etmeliyiz. 96 yıl boyunca yaşanan tüm zorluklara rağmen gururla ve onurla devletimiz dimdik ayaktadır. Geleceğe her zamankinden daha umut ve kararlılıkla yürümektedir. Ülkemiz, her alanda istikrarlı şekilde kalkınmakta, ekonomimiz de hızlı şekilde büyümektedir. Diplomasi alanında da büyük başarılar elde ederek, bölgenin en güçlü devletlerinden birisi olduğumuz tüm dünyaya kanıtlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröre teslim olmaz, elbette ki sınırlarımızda bir terör örgütü koridorunun oluşmasına izin veremeyiz."

Tören, okunan şiirlerin ve tören geçişinin ardından tamamlandı.

- Burdur



Burdur'da Vali Hasan Şıldak, ilk olarak tebrikleri makamında kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama programında Vali Şıldak, milletin yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda devletinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, güvenlik güçlerinin yanında tek yumruk olduğunu anlattı. Şıldak, "Cumhuriyet vatandaşlık bilincidir, bu meydanı dolduran herkestir. Vatandaşlar vatan sevgisiyle devletine ve milletine sahip çıkmıştır."dedi.

Törende, Burdur temalı fotoğraf sergisinin açılışı da yapıldı.



- Muğla

Muğla'daki tören, Vali Esengül Civelek'in valilik binasında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Atatürk Stadyumu'nda devam eden kutlamalarda, Vali Civelek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün vatandaşların bayramını tebrik etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın gönderdiği bayram mesajı okundu.

Daha sonra konuşan Vali Civelek, Cumhuriyet'in 96. kuruluş yıl dönümünün Muğla 'da coşku ve heyecanla kutlandığını söyledi.

Konuşmaların ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı. Program tören geçidiyle sona erdi.

Bodrum İlçe Stadı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Marmaris'te de kutlamalar Atatürk Meydanı'nda yapıldı.

Törende, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Günün önemine ilişkin okunan şiirler ve konuşmaların ardından geçit töreni düzenlendi.