28. Kalite Kongresi

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir: - "Kadınlarda ciddi bir kapasite ve potansiyel var, biz bunları değerlendirmiyoruz. Dokunulmamış bir insan gücü var, 'çalışma, çalış ama daha az paraya çalış, liderlik görevlerinde bulunma da daha çok hiz

28. Kalite Kongresi
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "Kadınlarda ciddi bir kapasite ve potansiyel var, biz bunları değerlendirmiyoruz. Dokunulmamış bir insan gücü var, 'çalışma, çalış ama daha az paraya çalış, liderlik görevlerinde bulunma da daha çok hizmet sektöründe bulun' deniliyor, sonra ekonominin çok iyi noktalara gelmesi bekleniyor.” dedi.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) iş birliğiyle gerçekleştirilen 28. Kalite Kongresi kapsamında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kapsayıcılık” paneli gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Ebru Özdemir, cinsiyet eşitsizliği sorununda, çözümün özünde kadınların değil daha çok erkeklerin olduğunu belirtti.

Kendisinin iş dünyasından geldiğini, inşaat mühendisi olduğunu, her zaman erkek egemen işler yaptığını ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İş hayatında kadınlar az temsil edildiği gibi, aynı pozisyonda bulunduğu erkeklerden daha az ücret alıyor. Bu sadece Türkiye’nin değil dünyanın da sorunu. Kadınlarda ciddi bir kapasite ve potansiyel var, biz bunları değerlendirmiyoruz. Dokunulmamış bir insan gücü var, 'çalışma, çalış ama daha az paraya çalış, liderlik görevlerinde bulunma da daha çok hizmet sektöründe bulun' deniliyor, sonra ekonominin çok iyi noktalara gelmesi bekleniyor.”

Özdemir, şirket olarak “Türkiye’nin Mühendis Kızları” projesini başlattıklarını anımsatarak, “Şu anda 5’inci senemiz, 120 kız öğrencimiz var. Amacımız içinde mühendislik olan tüm sektörlerde lider pozisyonlarda kadın sayısını artırmak. Donanımlı kadınlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Mümkünse burs verdikten sonra staj imkanı, danışman şirketlerimiz vasıtasıyla iş imkanı sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Kadınlar arası dayanışmanın artması gerektiğini aktaran Özdemir, “En fazla 1,5 yıl sonra UNDP’nin Eşitlik Mührünü almış ilk Türk şirket olma hedefimiz var. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.


- “Pompada çalışan 27 kadın vardı, bu rakam 500’ü aştı”


Opet Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk ise Mayıs 2018’de başlattıkları “Kadın Gücü” projesiyle istasyonlarda çalışan kadın sayısını artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Akaryakıt sektörü gibi erkek egemen sektörde kadınların da bulunduğunu göstermeyi istediklerini ifade eden Öztürk, şunları aktardı:

“Akaryakıt sektöründe sahada çalışan kadınların oranı yüzde 7 idi. Biz bunu artırmak istiyoruz. Pompada çalışan 27 kadın vardı, şimdi bu rakam 500’ü aştı. Marketlerde ise 576 kadın vardı, onu da 900’lü rakamlara taşıdık. Yani şu anda 800’ün üzerinde ilave istihdam yarattık, amacımız 2020 sonuna kadar bu rakamı 3 bin 500’ün üzerine çıkarmak.”

Öztürk, şirketlerinde kadın çalışan oranının yüzde 38 olduğunu, bunu artırmak istediklerini anlatarak, “Mülakatlarımızda aynı düzeyde olan kadın ve erkekler arasında kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz.” diye konuştu.



Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
SDÜ “Kadına Şiddete Hayır!” Dedi
Dizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladı
Isparta İl Özel İdare 2020 Bütçesi Açıklandı
Isparta'da Okullarda Organik ve İyi Tarım Eğitimleri
Şehidimiz Ramazan Yiğit’in Adı Okulda Yaşatılacak
Aranan 43 şahıs Isparta'da yakalandı...
Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi
TED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı
20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi
GENÇ İŞ İNSANLARININ SESİ OLACAĞIZ
Isparta'da 25 Kasım Mesajları... Şiddete Dur De!
Senirkent'te Petrol Ofisini Yenileme Çalışmalarına Başlandı
ISPARTA'DA SPORLA DOLU 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
Isparta Milas eski günlerine dönüyor...
Isparta ve Muğla Güleda için yürüdü...ISPARTA / MUĞLA / BURDUR
Isparta Valisi Seymenoğlu kadınlara destek verdi! Uygulamayı indirin...
Isparta'da sahte içki ve uyuşturucu operasyonu!
Isparta'da Mobilya'da Yıl Sonu Fırsatları...
NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok!
​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...
Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?
Isparta Belediyesi ihtiyaç sahibine yardım elini uzattı
Isparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarası
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiasıIsparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiası21 Kasım 2019
Isparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepkiIsparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepki20 Kasım 2019
TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!19 Kasım 2019
EYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattıEYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattı21 Kasım 2019
Isparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandıIsparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı24 Kasım 2019
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALIISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALI23 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyorÜniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyor20 Kasım 2019
Güleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldıGüleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldı22 Kasım 2019
​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...25 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktıÜniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı25 Kasım 2019
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacakEvini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak22 Kasım 2019
Gramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacakGramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacak20 Kasım 2019
Ayhan Usta'dan Isparta'ya yeni şubeAyhan Usta'dan Isparta'ya yeni şube20 Kasım 2019
Vali Seymenoğlu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun açılış törenine katıldıVali Seymenoğlu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun açılış törenine katıldı21 Kasım 2019
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarasıKredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarası23 Kasım 2019
Güleda'nın okulunda üzüntü yaşanıyorGüleda'nın okulunda üzüntü yaşanıyor20 Kasım 2019
Burdur'da bir kişi iş yerinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulunduBurdur'da bir kişi iş yerinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu21 Kasım 2019
Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?24 Kasım 2019
Güleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldıGüleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldı23 Kasım 2019
Milyonlar bu haberi bekliyordu! Bakan resmen açıkladı: Maaşlar artacakMilyonlar bu haberi bekliyordu! Bakan resmen açıkladı: Maaşlar artacak20 Kasım 2019