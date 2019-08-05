OSMANİYE (AA) - Osmaniye Belediyesi tarafından 26. Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği sona erdi.



Şenlik tepesinde düzenlenen ve 1 hafta boyunca devam eden etkinliklerin son gününde futbol turnuvası, top sektirme, topaç çevirme, okçuluk, baba-çocuk ve anne-çocuk yarışmalarının finalleri yapıldı.



Etkinliğe katılan Vali Ömer Faruk Coşkun, çocukların heyecanına ve eğlencesine ortak olmaktan mutlu olduğunu belirtti.



Çocuk şenliğinin Osmaniye için önemli olduğunu ifade eden Coşkun, "Bugün burada kültür aktarımı gerçekleştirerek, gençlerimize ve çocuklarımıza, tarihine, kültürüne, mirasına sahip çıkma bilincini çok güzel bir şekilde şenliklerle aşılıyorsunuz. Allah’ın izniyle bu aktarım nesilden nesile devam edecek bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da daha nice Osmaniyeli değerler bu çocukların arasından çıkmaya devam edecektir. Şenliğin başlamasında, sürdürülmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.





Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara da, şenliğin 1985 yılından bu yana düzenlendiğini hatırlattı.



Bu yıl şenliğin 26. cısını düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydede Kara, "Her geçen gün yalnızlaşan, sosyal hayattan uzaklaşan, kendi değerlerimizden ve kendi kültürümüzden, kendi oyunlarımızdan, bize ait olan töremizden, geleneğimizden, göreneğimizden ve bugüne kadar atalarımızdan bize yadigar kalan ne varsa hepsini silmeye çalışanlara karşı, yerel yönetim olarak rutin hizmetlerimizin dışında sosyal bir kurum olmanın gereği olarak da vatandaşlarımıza, hemşerilerimize ve çocuklarımıza geleceğimize sahip çıkmak adına bu şenliklerin yapılmasına ve devam edilmesine karar verdik" ifadelerini kullandı.



Etkilik sonunda yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi.

