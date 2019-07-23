MERSİN (AA) - AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Levent Ali Bostan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bostan, mesajında, gazetecilerin en zor koşullarda, büyük duyarlılık ve fedakarlıkla mesleklerini yaptıklarını belirtti.

Bir ülkede demokrasinin gelişmesinde basının önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Bostan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basın özgür, tarafsız ve objektif olarak görevini yerine getirmesi, bir ülkenin hem demokratik hem de ileri seviyelere ulaşmasına ve gelişmesine olanak sağlamaktadır. Meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumun basına duyduğu güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin de önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, kişisel, hak ve özgürlükleri temel alan tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın demokrasilerin en büyük güvencesidir."