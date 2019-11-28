2020 Yılı Bütçesi Genel Kurula geliyor

TBMM Genel Kurulunda, 9 Aralık Pazartesi günü başlayacak bütçe mesaisi 12 gün sürecek.

2020 Yılı Bütçesi Genel Kurula geliyor
0
Isparta Düğün Salonları

TBMM - TBMM Genel Kurulu, 9 Aralık Pazartesi gününden itibaren cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere aralıksız 12 gün sürecek 2020 yılı bütçe mesaisine başlayacak.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulundaki görüşme takvimi belli oldu.

Buna göre, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler 9 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak ve günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak. Görüşmeler 20 Aralık Cuma günü tamamlanacak.

2020 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki görüşme takvimi şöyle:

10 Aralık Salı: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığı.

11 Aralık Çarşamba: Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu.

12 Aralık Perşembe: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Mesleki Yeterlilik Kurumu.

13 Aralık Cuma: Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı.

14 Aralık Cumartesi: Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

15 Aralık Pazar: Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 127 üniversite, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu.

16 Aralık Pazartesi: Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü.

17 Aralık Salı: Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı.

Aynı gün Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin 4 maddesi; 18 Aralık Çarşamba günü 9 maddesi; 19 Aralık Perşembe günü de 9 maddesi görüşülecek.

Meclisin bütçe maratonu, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak son konuşmalarla tamamlanacak.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TÜRKER AVM'DE BU FIRSAT KAÇMAZ.....
Isparta Davraz Kayak Merkezi kış sezonuna hazır...
Isparta'da 53 araç sürücüsüne havadan ceza yağdı
Bubble Kids'den çocuklara büyük müjde!
ISPARTA İL HIFSIZZIHA KURUL KARARI AÇIKLANDI
Isparta il AFAD'dan önemli bilgi notu
Isparta'da yoğun sis etkili oldu 2019
Isparta'da öğretmenlere şükran ve katılım belgeleri verildi
Çocuk Kitapları Yazarı Bozdemir TED Isparta Koleji'nde...
Isparta'da Yapılan Aramada Tarihi Eserler Ele Geçirildi
Isparta'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralı
Öldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttı
SDÜ “Kadına Şiddete Hayır!” Dedi
Dizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladı
Isparta İl Özel İdare 2020 Bütçesi Açıklandı
Isparta'da Okullarda Organik ve İyi Tarım Eğitimleri
Şehidimiz Ramazan Yiğit’in Adı Okulda Yaşatılacak
Aranan 43 şahıs Isparta'da yakalandı...
Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi
TED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı
20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi
GENÇ İŞ İNSANLARININ SESİ OLACAĞIZ
Isparta'da 25 Kasım Mesajları... Şiddete Dur De!
Senirkent'te Petrol Ofisini Yenileme Çalışmalarına Başlandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta cocuk kulübüısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandıIsparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı24 Kasım 2019
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALIISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALI23 Kasım 2019
​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...25 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktıÜniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı25 Kasım 2019
Güleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldıGüleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldı22 Kasım 2019
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacakEvini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak22 Kasım 2019
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarasıKredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarası23 Kasım 2019
Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?24 Kasım 2019
Güleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldıGüleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldı23 Kasım 2019
​AKŞEHİR'Lİ ÖĞRETMENLER EĞİRDİR'E HAYRAN KALDI​AKŞEHİR'Lİ ÖĞRETMENLER EĞİRDİR'E HAYRAN KALDI22 Kasım 2019
Dizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladıDizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladı26 Kasım 2019
Davraz’ın sezonu Gül ve Lavantayla UzayacakDavraz’ın sezonu Gül ve Lavantayla Uzayacak22 Kasım 2019
20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi25 Kasım 2019
Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istediIsparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi25 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü KutlamasıTED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması25 Kasım 2019
Öldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttıÖldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttı26 Kasım 2019
Burdur'daki kahvehane cinayetinin zanlısı tutuklandıBurdur'daki kahvehane cinayetinin zanlısı tutuklandı23 Kasım 2019
Hakiki Karadeniz Hamsi Gözde Balık Tezgahlarında...Hakiki Karadeniz Hamsi Gözde Balık Tezgahlarında...23 Kasım 2019
NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok!NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok!25 Kasım 2019
Düşük emekli maaşı bağlanmasının 3 nedeni! Yüksek maaş için bunlara dikkatDüşük emekli maaşı bağlanmasının 3 nedeni! Yüksek maaş için bunlara dikkat23 Kasım 2019