"200 bini aşkın işverenimize yaklaşık 5 milyar lira destek olduk"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Antalya'da, İŞKUR aracılığıyla 250 bin vatandaşımızın işe yerleşmesini sağladık ve istihdam teşviklerinden faydalanan 200 bini aşkın işverenimize yaklaşık 5 milyar lira da destek olduk"

"200 bini aşkın işverenimize yaklaşık 5 milyar lira destek olduk"
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Antalya'da İŞKUR aracılığıyla 250 bin vatandaşımızın işe yerleşmesini sağladık ve istihdam teşviklerinden faydalanan 200 bini aşkın işverenimize yaklaşık 5 milyar lira da destek olduk." dedi.

Selçuk, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Karaloğlu'ndan brifing alan Selçuk, Antalya'nın bir turizm cenneti olduğunu söyledi.

Antalya'nın sadece turizm değil, tarım anlamında da önem verdikleri kentlerden biri olduğunu dile getiren Selçuk, "İlimizin üretim ve istihdam potansiyeli yüksek. Hem ulusal hem de uluslararası anlamda ülkemiz ekonomisine, üretimine ciddi katma değer sağlıyor. Antalya, son 17 yılda yaptığımız yaklaşık 46 milyar liralık yatırımla da bu potansiyelin hakkını vermekte." diye konuştu.

Sadece bakanlık olarak kente yapılan yatırım miktarının 8 milyar lirayı aştığını anlatan Selçuk, gıda, eğitim, sağlık yardımları ile proje desteklerini içine alan sosyal yardımlardan geçen yıl yaklaşık 50 bin ailenin yararlandığını anlattı.

Antalya'da son 17 yılda birçok sosyal hizmet projesini gerçekleştirdiklerini aktaran Selçuk, "Antalya'da, İŞKUR aracılığıyla 250 bin vatandaşımızın işe yerleşmesini sağladık ve istihdam teşviklerinden faydalanan 200 bini aşkın işverenimize yaklaşık 5 milyar lira da destek olduk." dedi.

Bakan Selçuk, bu yatırımlar sayesinde Antalya'nın 2023'ün Türkiye'sine yakışır bir şehir olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti.

- "Otizm merkezi bu yıl içinde açılacak"

Bugün Antalya'da yoğun bir program gerçekleştirdiğini aktaran Selçuk, sabah saatlerinde Türkiye Tarım İşçileri Sendikası eğitim toplantısına katıldıklarını ve sektör paydaşları ile bir araya geldiğini söyledi.

Öğleden sonra ise Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan Tazelenme Üniversitesi'nin akademik yıl açılış törenine katıldıklarını hatırlatan Selçuk, Türkiye'de aktif ve sağlıklı yaşamayı önemsediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı yaşlılık yılı ilan ettiğini ve bu doğrultuda şubat ayında 1. Yaşlılık Şurası'nı gerçekleştirdiklerini anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bunun akabinde de bir takım çalışmalar içine girdik. Bu anlamda ülkemizin 2023 yaşlılık vizyonu çalışmalarını da gerçekleştirmekteyiz. Bunlardan en önemli projelerden bir tanesi de tazelenme üniversiteleri. Akdeniz Üniversitesi de Tazelenme Üniversitesi'ni açan ilk üniversitelerimizden biri. Orada 60 (yaş) artı büyüklerimizle beraber güzel bir toplantı yaptık. Bizler inanıyoruz ki, büyüklerimizin tecrübelerinden, nasihatlarından yararlandıkça geleceğe de daha emin adımlarla ulaşacağız."

Selçuk, YÖK ile işbirliği içinde tazelenme üniversitelerini daha da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Antalya'nın Kepez ilçesine yapılan otizm merkezine ilişkin de bilgi veren Selçuk, "Bu yıl bitmeden inşallah otizm merkezimizi de açmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kentin sorunları ve çözümleri konusunda da istişarelerde bulunduklarını aktaran Selçuk, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Selçuk, kentteki çocuk evi ve 2012'de terör örgütü PKK'ya yönelik Cudi Dağı'nda gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen polis memuru Kadir Can'ın ailesini ziyaret etti.


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