ANTALYA - Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde dizi müziği yapımcısı Selim Bölükbaşı sanatseverlerle buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yerli ve yabancı isimleri sanatseverlerle bir araya getirecek festivalde, Karadeniz türkülerine getirdiği farklı yorumla tanınan, etnik müziğin önemli temsilcilerinden Selim Bölükbaşı sahne alacak.

Tekfen Filarmoni Orkestrası'nda 6 yıl solist kemençe sanatçısı olarak yer alan Bölükbaşı, modern ve etnik olarak sentezlediği Karadeniz türkülerini senfoni orkestrasıyla birleştirerek sanatseverlere müzik ziyafeti yaşatacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bölükbaşı, sanatseverlere müzik ziyafeti yaşatacağı konseri için uzun zamandır yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu, hazırladığı repertuvarla yenilikçi tarzını yansıtmak istediğini ifade etti.



Konser, 19 Kasım saat 20.30'da Antalya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.