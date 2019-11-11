20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'ne doğru

Barbaros Büyükakkan konseriyle 16 Kasım'da başlayacak festival kapsamında Selim Bölükbaşı, İdil Biret, Diego Valdivia, Kerem Görsev ve Evgeny Grinko sanatseverlerle buluşacak

20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'ne doğru
0
Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ve 16 Kasım'da başlayacak 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde tanınmış sanatçılar konserler verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, konserlerin Antalya Kültür Merkezinde düzenleneceği festivalde bu yıl Barbaros Büyükakkan, Selim Bölükbaşı, İdil Biret, Diego Valdivia, Kerem Görsev ve Evgeny Grinko gibi yerli ve yabancı sanatçılar yer alacak.

Barbaros Büyükakkan'ın 16 Kasım'daki konseriyle başlayacak festival kapsamında 19 Kasım'da tulum ve kemençe ustası Selim Bölükbaşı, 22 Kasım'da Türkiye'nin dünyaca ünlü piyanisti İdil Biret, 23 Kasım'da İspanyol piyanist ve besteci Diego Valdivia, 29 Kasım'da caz müziğin önemli temsilcilerinden piyanist ve besteci Kerem Görsev ve 30 Kasım'da Rus piyanist Evgeny Grinko sanatseverlerle buluşacak.

Barbaros Büyükakkan ve Selim Bölükbaşı ile şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Symphonic Project'in sahne alacağı festivalde, İdil Biret ve Kerem Görsev ise Türkiye'nin önemli orkestralarından Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile konser verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, etkinliğin Türkiye ve Antalya için bir yüz akı olduğunu belirterek, "Antalya'mızın en önemli kültür sanat etkinliklerinden biri olan piyano festivali, uluslararası alanda çok önemli bir marka haline gelmiştir. Bu yıl 20'ncisini gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduğumuz ve yine dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayacağımız festivalimize, tüm sanatseverleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildi
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu
Keçiborlu'da Fidanlar Toprakla Buluştu
Yüzlerce Fidan Uluborlu'da Toprakla Buluştu
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 4 bin fidan dikildi
İndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilir
RTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarı
TED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma Programı
Eğirdir Elması Mehmetçiklerimize Ulaştı
Büyük Önder Atatürk Muğla, Isparta ve Burdur'da anıldı
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık
Yazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştu
Para cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesi
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Isparta'da : "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"
Yalvaç'taki tarihi "Keçe Evi" restore edildi
Isparta Müftülüğü tarih verip duyurdu!
Isparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldı
Isparta'da Kantin ve Gıda İşletmelerinde Risk Esaslı Denetimleri
Isparta Valisi 10 Kasım Mesajı
Isparta Belediye Başkanı 10 Kasım Mesajı
EĞİRDİR’DEN MEHMETÇİK'E 26 TON EĞİRDİR ELMASI YOLA ÇIKTI
Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDISENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI07 Kasım 2019
Berber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabetiBerber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabeti05 Kasım 2019
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıIsparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı07 Kasım 2019
Vatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyorVatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyor05 Kasım 2019
Isparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı YapıldıIsparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı Yapıldı05 Kasım 2019
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYORTÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR08 Kasım 2019
İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!06 Kasım 2019
Kredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacakKredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacak07 Kasım 2019
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklamasıIsparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması07 Kasım 2019
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin EttiIsparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti08 Kasım 2019
Isparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralıIsparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı06 Kasım 2019
Isparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldıIsparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldı08 Kasım 2019
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağıIsparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı08 Kasım 2019
Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödülTerör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül05 Kasım 2019
Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!06 Kasım 2019
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde BalıkIsparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık09 Kasım 2019
Isparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldıIsparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldı07 Kasım 2019
Harmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da GüçlüHarmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da Güçlü07 Kasım 2019
Isparta'da hırsızlık operasyonları! 5 kişi yakalandıIsparta'da hırsızlık operasyonları! 5 kişi yakalandı06 Kasım 2019
Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira cezaIsparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira ceza07 Kasım 2019