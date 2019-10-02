20 bin üniversiteli hem para hem tecrübe kazandı

İŞKUR tarafından 81 ilde kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Sosyal Çalışma Programı (SÇP) ile bu yıl 20 bin 172 üniversiteli, hem iş tecrübesi edindi hem de para kazandı.

20 bin üniversiteli hem para hem tecrübe kazandı
0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SÇP'nin, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde "I. 100 Günlük İcraat Programı" kapsamında bu yıl İŞKUR tarafından hayata geçirildiğini belirtti.

Kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinde 81 ilde düzenlenen programın nitelikli istihdamın artırılmasında önemli bir adım olduğunu ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilk kez düzenlenen Sosyal Çalışma Programımız başarıyla tamamlandı. Programdan 20 bin 172 üniversiteli gencimiz faydalandı. Üniversitelilere iş tecrübesi edindiren program, gençlerin hem aile bütçesine hem de sosyal hayatlarına önemli katkı sağladı. Program kapsamında katılımcılara İŞKUR tarafından çalıştıkları gün için günlük asgari ücret düzeyinde ödeme yapıldı."

Dijital anketle programın başarısı artırılacak

"Programın ilk yılında gösterilen ilgi ve yapılan çalışmalar bizi çok memnun etti. Gelecek yaz, programın daha da yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için adımlar atacağız." diyen Bakan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Bu yılki başarıyı ileriye taşımak adına programa katılan üniversiteliler ile iş birliği yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve önerilerini almak için dijital ortamda anketler hazırlandı. Üniversiteliler ile paydaşlara sunulan anketten elde edilen çıktılarla programın başarısını daha da artıracağımıza inanıyorum."

Üniversitelilerden SÇP'ye tam not

Sosyal Çalışma Programı'ndan yararlanan öğrenciler de hem iş tecrübesi hem de para kazanmış olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Program katılımcılarından Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü öğrencisi Nedime Ebrar Korkut, program kapsamında ODTÜ'nün kütüphanesinde çalıştığını belirterek, "Yaz aylarında hem çalışıp hem de kendime zaman ayırabildim. ODTÜ gibi köklü bir üniversitede çalışmak ayrıca beni çok mutlu etti." dedi.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Onural Bozbıyık da programdan haberdar olur olmaz başvurduğunu ifade ederek, kurayla Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışmaya hak kazandığını söyledi. Yaz boyunca Müdürlüğün hukuk biriminde çalıştığını belirten Bozbıyık, program sayesinde okuduğu bölüm konusunda iş deneyimi elde ettiğini dile getirdi.

Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Songül Düger de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde programdan yararlanmaya hak kazandığını söyledi.

Müzede yabancı turistlere yardımcı olduğunu belirten Düger, "Program sayesinde hem dil pratiği yaptım hem de para kazandım. Üniversitelilerin SGK primlerinin de yatırıldığı programın önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta 32 plakalı haber olan araç yakalandı trafikten men edildi
Isparta'da Okula Uyum Süreci Semineri düzenledi
ISPARTA'DA KALP DELİĞİNE AMELİYATSIZ ÇÖZÜM
Gıda fiyatlarını düşürecek hamle! Peş peşe gelecek...
TED ISPARTA KOLEJİ'NDE TOEFL HEYECANI
Yepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'de
EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ''
Uçaklarda hava polisi dönemi başlıyor
ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!
Isparta'da KÖYDES Yatırımları Değerlendirildi
Isparta'da Yetim çocuklara yardım paketi
Isparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı
Isparta'da sahte ve kaçak içki operasyonu!
Isparta'nın her noktasında belediyeden çalışma
Bugün açıklandı! Kamuda yeni dönem
Karar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecek
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'den önemli duyuıru
SDÜ Rektörü Çarıkçı'dan öğrencilere yemek fiyatları açıklaması
Isparta’nın da yöresel ürünleri sergileniyor
Isparta'daki 935 gramlık elma görenleri şaşırtıyor
AFAD'dan hayat kurtaracak deprem videosu
TED Isparta Koleji'nde Kamp Ateşi Yandı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bugün başladı! Artık faiz oranları...
Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak ITSO’da Ispartalı işadamları ile buluştu
"Beklentimiz ekonomideki duraklamanın artı büyümeye geçeceği yönünde"
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteısparta perdeIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştıIsparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı30 Eylül 2019
Ispartalı Askerimiz şehit düştüIspartalı Askerimiz şehit düştü26 Eylül 2019
Şehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldıŞehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldı26 Eylül 2019
Şehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı27 Eylül 2019
Isparta'da tarihi eser kaçakçılığıIsparta'da tarihi eser kaçakçılığı25 Eylül 2019
Isparta'da lezzetli balık Gözde Balık Evi'nden yenirIsparta'da lezzetli balık Gözde Balık Evi'nden yenir26 Eylül 2019
Isparta'da jandarmadan huzur güven uygulamasıIsparta'da jandarmadan huzur güven uygulaması26 Eylül 2019
Isparta OBM'den önemli duyuruIsparta OBM'den önemli duyuru27 Eylül 2019
Karar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecekKarar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecek30 Eylül 2019
Isparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık TezgahlarındaIsparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık Tezgahlarında28 Eylül 2019
3 aylık indirim: 27 bin TL cepte kalacak3 aylık indirim: 27 bin TL cepte kalacak27 Eylül 2019
Isparta’da "dumansız araçlar" uygulaması sigara içen yandı!Isparta’da "dumansız araçlar" uygulaması sigara içen yandı!26 Eylül 2019
Uçaklarda hava polisi dönemi başlıyorUçaklarda hava polisi dönemi başlıyor01 Ekim 2019
Ahşabı sanata dönüştürdü, hayalini çocuklarıyla gerçekleştirdiAhşabı sanata dönüştürdü, hayalini çocuklarıyla gerçekleştirdi28 Eylül 2019
EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' 01 Ekim 2019
Isparta'da Uygulamalı Çevre Eğitimi Protokolü imzalandıIsparta'da Uygulamalı Çevre Eğitimi Protokolü imzalandı27 Eylül 2019
Yepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'deYepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'de01 Ekim 2019
Isparta'daki kütüphaneler yeni eğitim-öğretim yılına hazırIsparta'daki kütüphaneler yeni eğitim-öğretim yılına hazır27 Eylül 2019
Isparta'da bir yer daha sinyalizasyon sistemine kavuştuIsparta'da bir yer daha sinyalizasyon sistemine kavuştu27 Eylül 2019
Isparta'da Yetim çocuklara yardım paketiIsparta'da Yetim çocuklara yardım paketi30 Eylül 2019