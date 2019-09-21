HATAY - 19. Yayladağı Aba Güreşi ve Kültür Sanat Festivali gerçekleştirildi.

Yayladağı Belediyesi tarafından Devrent Mesire Alanı'nda düzenlenen festivale çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalde sahne alan sanatçı Bülent Serttaş, ilçede bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek festivale katılanlara teşekkür etti.

Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın da festivale ilişkin bilgi vererek, herkesin keyifli vakit geçirmesini temenni etti.



Programa AK Parti Hatay Milletvekilleri Sabahat Özgürsoy Çelik ve Hüseyin Şanverdi, Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.