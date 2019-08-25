HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 19. Geleneksel Yayladağı Aba Güreşi Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.

Festival, Yayladağı Devrent Mesire Alanı'nda düzenlenen aba güreşi müsabakalarıyla tamamlandı. Güreş müsabakalarına 533 sporcu katıldı.

Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Asbaşkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, gazetecilere yaptığı açıklamada, aba güreşi sporunun yaklaşık 5 bin yıllık tarihinin olduğunu söyledi.

Aba güreşini dünyaya tanıtmak ve yaymak için çaba gösterdiklerinin ifade eden Öztek, Hatay'ın aba güreşinin merkezi olması yolunda çok büyük mesafeler katettiğini belirtti.

Güreşlerin ağalığını AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik yaptı.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı güreşler sonucunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.