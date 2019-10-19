MERSİN - Tarsus ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, muhtarların yardımlaşma ve dayanışmaya önemli katkı sunduğunu belirterek, muhtarlar aracılığıyla mahallelerdeki sorunların çözüme kavuştuğunu kaydetti.
Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise muhtarlarla güzel çalışmalar yapacaklarını aktardı.
Etkinlikte muhtarlara karanfil dağıtıldı.