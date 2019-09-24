MERSİN - Mersin'de "en uzun süre aralıksız bateri çalma" rekoru için davulun başını geçen baterist Oktay Kızılkaya, sağlık sorunu nedeniyle rekor denemesini yarıda bıraktı.

Merkez Mezitli ilçesinin sahil bandında bulunan Side Harabesi'nde 20 Eylül'de davul çalmaya başlayan 60 yaşındaki Kızılkaya, 160 saatlik rekor denemesi için 2 gün boyunca ter döktü.

Yerli ve yabancı parçalara baterisiyle eşlik eden Kızılkaya'ya, zorlu denemesinde vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Kızılkaya, 71. saatte rahatsızlanınca denemeyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

İlk olarak Mezitli Belediyesinin sağlık ekibinin muayene ettiği Kızılkaya, dinlenmesi için evine götürüldü.

Kızılkaya, yaptığı açıklamada, başta Mezitli Belediyesi olmak üzere kendisine destek verenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Geride kalan 71 saatin ardından, sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde kol ve bacak eklemlerimde sıkıntı olduğu ortaya çıktı. Arkadaşlarımızla görüşerek bırakmaya karar verdik. Çok büyük umutlarla başladık ama olmadı. Buradan rekor kırarak ayrılmak isterdim ama maalesef olmadı. Destek veren herkese teşekkür ederim."

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Mersin ve Mezitli’nin adını duyurduğu için Kızılkaya’ya teşekkür etti.

Sağlığın her şeyden önce olduğunu belirten Tarhan, "İsterdik ki Oktay Kızılkaya arkadaşımız daha önce olduğu gibi 160 saati tamamlayarak rekor kırsın. Ancak her şeyden öncesi sağlıktır. Böylesi sağlık sorunları yaşadığı bir ortamda devam etmesine izin vermezdik. Oktay bey de sağduyulu davranarak sağlık ekibimizin bırakma önerisini kabul etti. Rekor kırılamamış olmasına karşın yarattığı sinerji ile Mersin'in ve Mezitli'nin tanıtımına önemli katkı verdi. Günlerdir ulusal basın bu rekor denemesinin haberlerine konu ediyor." ifadesini kullandı.

Mezitli Belediyesinin destek verdiği Kızılkaya, 2003 yılında 42 saatle sahibi olduğu ancak Kanadalı bir sanatçının 134 saat 5 dakikaya yükselttiği "en uzun süre aralıksız bateri çalma" rekorunu 160 saate çıkarmayı hedeflemişti. Kızılkaya, 20 Eylül'de davul çalmaya başlamıştı.