ANTALYA - Alanya Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "16. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu" sona erdi.

Alanya'da 1 Kasım'da başlayan sempozyuma, Rusya, İran, İtalya, Türkiye, Gürcistan, Belarus, Bulgaristan'dan 10 heykeltıraş katıldı.

Yağmur nedeniyle bir restoranda gerçekleşen sempozyumun kapanış töreninde konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Alanya'da 16 kez düzenlenen etkinlikte ortaya çıkan eserlerin ilçede çeşitli noktalarda sergileneceğini ifade eden Yücel, "Alanya Belediyesi olarak yılda onun üzerinde ulusal ve uluslararası festival düzenliyoruz. Heykeltıraşımız bir ay boyunca çeşitli ülkelere özgü müzik aletlerinin heykellerini yaptı. Bu eserleri şehrimizin sosyal donatı alanlarında sergileyeceğiz." diye konuştu.

Heykeltraşlara "katılım belgesi" verildi.