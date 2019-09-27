ANTALYA - Antalya'nın Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Alanya Caz Günleri başladı.

Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde, "Ethno Jazz Project" ile sahne alan Burcu Karadağ'a Baki Duyarlar piyanoda, Mehmet Akatay perküsyonda, Alafsar Rahimov Balaban tütekte ve Enver Muhamed de kontrbasda eşlik etti.



Karadağ'ın ardından Neco sahne aldı.

Neco'ya Cengiz Özdemir piyanoda, Mehmet Çilingir davulda, İsmail Tepe saksafonda, Yiğit Şen kontrabasda eşlik etti.

Yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği festivalin açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, turizmde bir marka olan ilçelerinin aynı zamanda sanatla, müzikle, sosyal etkinliklerle de dünyaca tanınan bir kent olması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bu yıl 16'ncısını gerçekleştirdikleri festivalin 4 gün süreceğini dile getiren Yücel, "Bugüne kadar müziğin evrensel dilinde insanları bir araya getiren Alanya Caz Günleri'nde umarım sizler için organize edilen konserleri zevkle izler, keyif alırsınız." dedi.

İlçede 29 Eylül'e kadar devam edecek etkinlikte, yarın Tofiq Hasansoy ve Lou Tavano sahne alacak.



