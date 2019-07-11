MERSİN (AA) - AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ercik, mesajında, Türk milletinin 15 Temmuz hain darbe girişiminde oynanan oyunun farkında olduğunu ve hain darbe girişimini önleyerek tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğini belirtti.

15 Temmuz'da bir kahramanlık destanı yazıldığını bildiren Ercik, şunları kaydetti:

"Geçmişi kahramanlarla dolu bir millete diz çöktürmeye çalışan hainler, milli irade karşısında yenilgiye uğradı. 15 Temmuz zaferimiz büyük bir fedakarlığın eseridir. Bu zafer, milletimizin direnişinin yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gecede aziz milletimiz, cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun ve Kuvayi Milliye şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir. FETÖ hain darbe girişiminde aziz milletimiz üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirdi."

Ercik, 15 Temmuz'un, demokrasi adına verilen mücadelenin adı olduğunu, milletin onurlu mücadelesinin o geceyi unutulmaz kıldığını ifade etti.