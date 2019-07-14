OSMANİYE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Mehmet Karacatilki mezarı başında anıldı.

Baba Hamza Karacatilki ile anne Nuriye Karacatilki, oğullarının Garnizon Şehitliği'ndeki mezarını ziyaret edip, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Anne Nuriye Karacatilki, yaptığı açıklamada, oğlunu şehit vermesinin üzerinden geçen 3 yılın acılarla dolu olduğunu belirterek, "Acımı içimde bekletirim, saklarım. Halkıma da milletime de devletime de Allah zeval vermesin, bütün şehitlerimizin de ailelerine sabır versin. Allah'ım oğlumun çocuklarına ve diğer bütün şehitlerimizin çocuklarına da uzun ömürler versin." diye konuştu.

Oğluyla en son şehit düştüğü gün telefonla konuştuğunu hatırlatan Karacatilki, şunları kaydetti:

"Hiç benim aklıma gelmezdi şehit olacağı. Akşam kızım arayıp Ankara'da olayların olduğunu söyleyerek Mehmet'i sordu. Ben de abdest aldım, Kur'an-ı Kerim okudum. Allah'a yalvardım. Elimden başka bir şey gelmedi. Telefonla aradım açmadı. Şarjının bittiğini düşünerek arkadaşının telefonuyla da olsa arayarak iyi olduğunu söylemesini bekledim. Ne yapayım, yine de Allah herkese sabır versin. Allah'ım yerde yatırmasın, nurda yatırsın. Çocuğum, bilmediklerimizi bildirdin, görmediklerimizi gösterdin, duymadıklarımızı duyurdun. Allah bin kez razı olsun senden."