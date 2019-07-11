ADANA (AA) - Adana'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı düzenlendi.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı, ardından da Kur'an-ı Kerim okundu.

Sinevizyon gösteriminin olduğu etkinlikte şiirler ve şarkılar seslendirildi, 15 Temmuz konulu gazete manşetlerinin yer aldığı sergi açıldı.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u bu yıl da hep birlikte idrak edeceklerini söyledi.



Programlarda temel hareket noktalarının hain darbe girişiminin asla unutulmaması ve unutturulmaması olacağını belirten Demirtaş, "15 Temmuz, yedi düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin, 40 yıllık planının bir gecede bozulduğu tarihtir. Küresel aktörlerin kirli planlarının bozulduğu, fevkalade önemli bir kırılma noktasıdır. 15 Temmuz, FETÖ’nün makyajının bozulduğu, maskesinin düştüğü, gerçek yüzünün ortaya çıktığı gündür." diye konuştu.

Etkinliğe, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, şehitlerin yakınları, gaziler ve vatandaşlar da katıldı.



