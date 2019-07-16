ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Programda bir konuşma yapan Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Türkiye Cumhuriyetinin her karış toprağı için mücadele eden milletin dün olduğu gibi bugün de vatanı uğruna canını ortaya koyarak atalarının mirasını en güzel şekilde koruyarak yücelteceğini söyledi.

Türk milletinin vatanın bütünlüğüne gölge düşürmek isteyenlere inat birliktelik içerisinde mücadele örnekleri gösterdiğini kaydeden Topuz, şunları kaydetti :

"Bundan 3 yıl önce hain darbe girişimiyle vatanın bütünlüğüne kast edilmiş fakat yapılan milletimizin vatan sevgisi ile püskürtülerek birliktelik içerisinde vatanın bölünemeyeceği gösterilmiştir. Vatanın bütünlüğünü bozmak amacıyla gerçekleştirilmiş hain saldırı milletimizin birlikteliği ile bastırılmıştır. Üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen hala izleri hissedilen bu hain saldırıda vatanı uğruna vücutlarını siper eden milletimizin mücadelesi her daim hatırlarda saklı kalacaktır."

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Programa Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, kamu kurum ve kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



