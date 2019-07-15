ANTALYA (AA) - Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde şehitler anıldı.

Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanların peygamberlikten sonraki en yüksek mertebeye ulaştıklarını söyledi.

Darbe girişimini engelleyen şehitlere çok şey borçlu olduklarını dile getiren Uçar, "Bu darbe girişiminin yani işgalin bir oyun olduğunu söyleyenler ciddi bir akıl tutulması yaşamaktadır. Rabbim onlara da basiret ve feraset nasip etsin." diye konuştu.

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da 15 Temmuz'un hain bir darbe girişimi olduğunu belirterek, bu darbe girişimini unutturmayacaklarını söyledi.

Değerleri kullanarak Türkiye'yi ele geçirmeye çalışan bir terör örgütüne karşı Türk halkının bir destan yazdığını ifade eden Hacıcaferoğlu, "O gece millet, iradesinin üzerinde başka bir güç olmadığı bir kez daha ortaya koydu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olanlar için ok atışı gerçekleştirildi.

- Hak-İş'ten açıklama

Hak-iş Konfederasyonu Antalya İl Başkanlığı ve bağlı sendika başkanları da yaptıkları basın açıklamasıyla, 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetledi.

Açıklamada, şehitler rahmetle, gaziler de minnetle anıldı.