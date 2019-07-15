15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mersin'in Tarsus ve Gülnar ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.Tarsus Şehitliği'ndeki törende ilk olarak Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.Kaymakam Yüksel Ünal, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Kızı