MERSİN (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Özkan, mesajında, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da vatanın, birlik, beraberlik, kardeşlik, istiklal ve istikbaline kastettiğini belirtti.

Türk milletinin Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi yine büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla, dinine, vatanına, özgürlüğüne ve hukuk düzenine sahip çıktığını ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Hain işgal girişimi Allah'ın inayeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve aziz milletimizin cesaretiyle, bütün dünyaya örnek olacak şanlı bir direnişle bertaraf edilmiştir. Kahraman milletimiz aziz şehitlerimizin emanetine daima güçlü bir şekilde sahiplenerek, bu hain darbeyi unutmayacaktır. 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatanımızın bekası uğruna mücadele ederek canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunar, tüm hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum."

- "Hiçbir güç milli egemenliğin üzerinde değildir"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da FETÖ/PDY'nin 3 yıl önce 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimini kalkıştığını anımsattı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünü anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hiçbir güç milli egemenliğin üzerinde değildir. Her zaman darbelere karşı demokrasiyi savunan bir anlayışın hakim kılınması gerekiyor. Yüce milletimiz, tarih boyunca olduğu gibi söz konusu vatan olunca bir olmayı bir kez daha tüm dünyaya göstermiş, vatanına, bayrağına ve milli iradeye canı pahasına sahip çıkmıştır. Milletimizin huzuruna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne yönelik yapılan bu girişimler hiçbir zaman amacına ulaşamayacak, hiç kimsenin de buna gücü yetmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizi rahmet, minnetle ve saygıyla anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah bir daha bu millete 15 Temmuzları yaşatmasın."



