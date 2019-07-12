OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valiliği'nce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi düzenlendi.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışına Vali Ömer Faruk Coşkun, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Coşkun serginin açılışında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle böyle bir sergiyi vatandaşların ziyaretine açtıklarını belirterek, "Bu vesile ile tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimize de minnet ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Coşkun ve protokol üyeleri sergiyi gezdi.