ADANA (AA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Demirtaş, mesajında, devlet kurumlarının içine sızan FETÖ üyelerince gerçekleştirilen hain girişime karşı devletin ve milletin sergilediği cansiparane çaba, tüm dünya ülkelerine örnek olacak şekilde, tarih sayfalarına altın harflerle yazıldığını belirtti.

Şehitlere Allan'tan rahmet dileyen Demirtaş, şunları kaydetti:

"Şanlı tarihinin gölgesinde kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden milletimiz, vatanına, bayrağına, özgürlüğüne ve geleceğine olan bağlılığını, hain darbe gecesini takip eden günler ve geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleri ile bir kez daha sergilemiştir. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi 15 Temmuz gecesi mazisindeki şanlı kahramanlıklara bir yenisini daha ekleyen milletimiz, tüm fertleriyle birlikte tek yürek olmuş, iradesini, vatanını ve geleceğini darbeci hainlere ve uzantılarına çiğnetmemiştir. Devletimiz, ülkemizin geleceğini karartmayı amaçlayan FETÖ’ye karşı mücadelesini yurt içinde ve yurt dışında hiç durmadan kararlılıkla sürdürmektedir. Tüm Adanalı hemşehrilerimi 15 Temmuz'da Merkez Park’ta gerçekleştireceğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine davet ediyoruz."



















