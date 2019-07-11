15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi.Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte Antakya Devlet Konservatuarı tarafından ''Türkiye sizi unutmayacak'' adlı konser verild