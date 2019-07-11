HATAY (AA) - Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi.
Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte Antakya Devlet Konservatuarı tarafından ''Türkiye sizi unutmayacak'' adlı konser verildi.
Konserde geçmişten günümüze Türk destanlarını anlatan eserler seslendirildi.
Etkinlik kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Fotoğraf Sergisi açıldı.
Etkinliğe, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Yıldıran, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.