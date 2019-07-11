ADANA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit düşen Aytekin Kuru memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki mezarı başında anıldı.



Kozan'ın Pekmezci Mahallesi'ndeki şehitlikteki kabri başındaki anma törenine, şehit yakınlarının yanı sıra Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan ,Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil ile daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Buradaki törende Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edilip şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı.



Kaymakam Gürçam ile beraberindekiler daha sonra şehit Kuru'nun ailesinin evine geçerek baba Süleyman ve anne Esma Kuru ile bir süre sohbet etti.

Gürçam ve beraberindekiler daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan Oğuzhan Konuralp'i ziyaret etti.



