"15 Temmuz Demokrasi Otogarı yakın zamanda İBB'ye devredilecek"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: - "(15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın işletmesinin devri) Şu an süre dolmak üzere, oranın teslim alınmasıyla ilgili rutin işler yapılacak. Bu hafta umuyorum işlemleri biter, bir aksilik olmazsa çok yakın

"15 Temmuz Demokrasi Otogarı yakın zamanda İBB'ye devredilecek"
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın işletmesinin devrine ilişkin "Şu an süre dolmak üzere, oranın teslim alınmasıyla ilgili rutin işler yapılacak. Bu hafta umuyorum işlemleri biter, bir aksilik olmazsa çok yakın zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi halka, kendisine ait bu alanın yönetimini devralarak, oradaki huzuru ve işletme düzenini sağlayacak." dedi.

İmamoğlu, Saraçhane'deki başkanlık binasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'da yaptığı konuşması sırasında İstanbul'a kayyum imasında bulunduğu yorumları yapıldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Çok üzücü, çok anlamsız. Zaten toplumun inanmadığı bir söylem. Bu söylemlerin artık hiçbir karşılığı yok. İstanbul emin ellerde. İstanbul, halkın yüzde 55'ine yakınının oy verdiği bir belediye başkanının, ahlaklı, nitelikli, kimlikli, çok inanmış yol arkadaşlarıyla ve insanları içine katarak, parti ayrımı yapmaksızın, yani seçildikten sonra belediye başkanlığı kimliğiyle herkesi kucaklayan bir belediye başkanına emanet. Kaldı ki bizim başka gündemlerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanı bu sözleri söylerken belki şöyle düşünüyor olabilirler, 'Bir kişinin kararıyla her şey olur. Bir kişinin kararıyla her şey yapılır' gibi. Öyle bir şey yok. Bazen 'mış' gibi görünebilir. Milletin iradesi en öndedir. Biz milletin iradesiyle şu an kendimizi o kadar güçlü hissediyoruz ki tarifi yok. Çünkü milletin iradesi size muazzam bir güç katıyor, aynı zamanda muazzam bir moral ve motivasyon katıyor. Biz o yürekle yolumuza yürüyoruz. Dediğim gibi İstanbul'la ilgili bizim vaatlerimiz var, taahhütlerimiz var. Çalışıyoruz, gece-gündüz arkadaşlarımla yol alıyoruz."

İmamoğlu, projeler hazırladıklarını, İstanbul'un sorunlarını tespit edip, çözümler ürettiklerini dile getirerek, "Geçmişte yaşanan ihmallere dair de çok sıkı tespitlerimiz var. Daha işin başındayız, daha çok başındayız hatta. Şu an itibarıyla iptal ettiğimiz vakıflara aktarılmış, verilmiş kaynaklar adına söylüyorum, vakıflar adına iptal edilmiş tam 357 milyon liralık bir sürece nokta koymuş durumdayız. Bakın bunun içinde sadece bir vakfa yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü var, inanılmaz. Bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz? Bir bina yapılıyor, bir vakfa yapılmak üzere, maliyeti 165 milyon lira. Artık o bina, o mülk millete ait, İstanbullulara ait, bir başkasına, bir vakfa değil, onun, bunun vakfına değil. Bu kadar net. İstanbulluya ait, İstanbulluya hizmet edecek. Bu daha başlangıç." diye konuştu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep ettiğini, kendisine, İstanbul ile ilgili düşüncelerini aktarmak istediğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu, millet iradesinin hiçe sayıldığı her hususun, hukuka aykırı her davranışın karşısında olduklarını aktardı.

- "Kendimi 16 milyon insanın her derdiyle sorumlu kabul ediyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir soru üzerine, "200 bin kişiye iş bulacağız." vaadini verdiklerini, bu takvimin de 5 yıllık görev süreçlerini kapsadığını dile getirerek, yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

İmamoğlu, "Biz 200 bin insana İstanbul'un kaynaklarıyla ve kabiliyetleriyle 5 yıl içinde sistemli bir şekilde iş bulacağız. Umuyorum iktidar da bu işsizlere nasıl iş bulacağı konusunda önümüze inandırıcı ve tatmin edici bir takvim koyar, zira insanlar çok kötü durumda. Ekonomi palyatif çözümlerle bu derin sorun dururken, işsizlik, derin sorun dururken, İstanbul'un seçilmiş belediye başkanına laf atmakla veya laf üretmekle bu sorunlar çözülmüyor. Biz de uğraşacağız, onlar da. Biz sorumlu insanlarız. Ben kendimi İstanbul şehrinde yaşayan 16 milyon insanın her derdiyle sorumlu kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Altyapı sorunlara ilişkin sorusu üzerine de İmamoğlu, ekibine bütün sorunlu yerlerin tespiti noktasında talimat verdiğini anlattı.

İmamoğlu, İstanbul'un altyapı konularını da çözeceklerini vurgulayarak, "Bir daha orada böyle bir sel baskını yaşanmaması adına altyapı problemini çözeceğiz. Bunların hepsi kalıcı çözülürse anlamlı, yoksa sel olduktan sonra değil. Ama geçmişte onlarca insan hayatını kaybetmiş. Dolayısıyla bu tür vakalar 21. yüzyılın kenti İstanbul'a yakışmıyor. Bunların hepsini çözmek zorundayız." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, makam araçlarının Yenikapı'da sergilenmesi konusuna ilişkin soru üzerine de bu konuda ciddi yol aldıklarını ifade ederek, "Ne yazık ki orada da muazzam bir israf var. Ne yazık ki... Bununla ilgili de çok yakın bir vakitte sizleri de davet edeceğimiz ve nasıl bir israfın olduğunu sizlerin gözünün önüne sereceğimiz bir buluşmamız olacak." dedi.

- UKOME toplantısı

Servis tarifelerine ilişkin soruya da İmamoğlu, bugün UKOME toplantısı yapılacağını ve bu konuda yoğun bir çalışma yürütüldüğünü, yapılacak toplantıda konunun bir karara bağlanacağını kaydetti.

İmamoğlu, "Vatandaşımız lehine, onları da koruyan ama bu işi yapan insanların da işi yapabilme kapasite ve kalitelerini düşürmeyen bir oranda bir zam yapılacak." diye konuştu.

Diyarbakır programına ilişkin soruya da İmamoğlu, seçim döneminde düğününü erteleyen gence nikahına katılacağına dair söz verdiğini ve 31 Ağustos'ta yapılacak düğüne katılmak üzere Diyarbakır üzerinden Batman'a gideceğini söyledi. İmamoğlu, henüz kesinleşmediğini ancak Diyarbakır'da da görüşmeleri, buluşmaları olacağını ifade etti.

İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın taşınma sürecine ilişkin soruya da otogarın sahibinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğunu, süresi dolduğu için yönetime işletmenin de devralınması hususunda tebliğin yapıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Şu an süre dolmak üzere, oranın teslim alınmasıyla ilgili rutin işler yapılacak. Bu hafta umuyorum işlemleri biter, bir aksilik olmazsa çok yakın zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi halka, kendisine ait bu alanın yönetimini devralarak, oradaki huzuru ve işletme düzenini sağlayacak. İkincisi, yeni otogar düzeninin oluşmasıyla ilgili de oradaki sektör temsilcileriyle de ortak çalışacağız. Hem Harem'i hem Esenler'i yeni yerlerine taşıyacağız. Hem Harem'i hem de Esenler'deki otogarı toplum lehine en iyi şekilde kullanacağımız projelerimizi hazırlıyoruz. 15 gün içerisinde tüm malzemelerini boşaltıp bize teslim edeceklerini söylemişler. Öyle bir beyanda bulunmuşlar. Muhtemelen arkadaşlarım da bu makul süreyi onlara tanıyacaktır, ondan sonra da belediye olarak orayı işleteceğiz."

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