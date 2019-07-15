"15 Temmuz" anısına şalvar güreşi müsabakaları





KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şalvar güreşi müsabakaları düzendi.

Kahramanmaraş'ta Batıpark Güreş Sahası'nda düzenlenen müsabakalara 36 ilden 634 sporcu katıldı. Finalde Bekir Demirtaş'ı yenen Ömer Yavuz, başpehlivan oldu. Güreş ağalığını ise iş adamı Sami Kervancıoğlu aldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, organizasyondaki konuşmasında, devlete, millete ve vatana karşı yapılan darbe girişiminin, emperyalistlerin uşağı, eli kanlı FETÖ ve onun taraftarlarınca tertip edildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetiyle milletin ayağa kalktığını dile getiren Kılıç, darbe girişiminin destansı mücadeleyle püskürtüldüğüne dikkati çekti.

Vatan, namus ve değerleri korumak için şehitler verildiğini ifade eden Kılıç, "Milletimiz Cumhurbaşkanı'nın çağrısına kulak verdi ve gereğini yaptı. Bizler de sizlerin vermiş olduğu iradeye sahip çıktık. Milletimizin iradesine canımız pahasına orada sahip çıktık. Topyekun direnişle ülkemize yöneltilen son oyunu da Allah'ın izniyle şehitlerimizin kanı ve canı, milletimizin fedakarlığıyla bozduk. Rabbim bir daha ülkemize 15 Temmuz yaşatmasın." diye konuştu.

Güreşin, Kahramanmaraş'ın tabiatında ve ruhunda olduğunu anlatan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise konuşmasında, bu özel gün kapsamında düzenlenen etkinliği, gençlik ve millet adına yaptıklarını belirtti.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur da 15 Temmuz'un istiklal ve hürriyete göz dikenlere karşı kazanılan kutlu zaferin beyanı olduğunu vurguladı.

15 Temmuz'un, müstevlilere karşı ikinci bir Çanakkale savunması ve kurtuluş mücadelesi olduğunu dile getiren Hopur, "Tüm oyunları bozmanın, boşa çıkartmanın kahramanlık destanıdır. En önemlisi de bu uğurda canlarını çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizin adanmışlıkları sayesinde kanlarıyla yazdıkları, şanlı tarihin diğer bir adıdır 15 Temmuz." ifadelerini kullandı.