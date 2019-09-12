İSTANBUL - Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen 14. Contemporary Istanbul'un (CI) ön izlemesi gerçekleşti.

Akbank'ın ana sponsorluğunda bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek uluslararası çağdaş sanat fuarının ön izlemesi sanatçılar, koleksiyonerler, iş adamları, gazeteciler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

Ön izleme etkinliğine katılanlar arasında Cem Yılmaz, Nil Karaibrahimgil, Erdil Yaşaroğlu, Suzan Sabancı Dinçer, Şevval Sam Yalın ve Bedri Baykam gibi birçok isim yer aldı.

Katılımcılar stantları tek tek dolaşarak, 22 ülkeden gelen dünya çağdaş sanat örneklerini yakından inceleme imkanı bulurken, galeri yetkilileri ve sanatçılardan eserler hakkında bilgi aldı.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli'nin ev sahipliğinde düzenlenen fuarda sanatseverler, koleksiyonerler ve galericilerle sohbet edip bazı eserleri satın aldı.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek fuarda bu yıl 74 galeri, 510 sanatçı ve bin 400'den fazla çağdaş sanat eseri yer alacak.

Bu yıl kadrosuna Fransız sanat araştırmacısı ve küratör Anissa Touati'yi katarak yoluna devam eden fuar, yarın 12.00'de kapılarını açacak ve aynı gün CIF Dialogues kapsamında Akdenizlilik kavramı üzerine konuşma programları gerçekleştirilecek.

Konuşma programı dışında Art-O-Rama ile yapılan iş birliği kapsamında Galerie Creve‐Coeur, Paris&Marsilya; Duble V, Marsilya galerileri Contemporary Istanbul’da ağırlanacak.

Bu sene 12-15 Eylül tarihlerinde yapılacak Contemporary Istanbul'da ilk kez Viyanalı galerilerin bir araya getirildiği "Art From Vienna" seçkisi yer alacak.