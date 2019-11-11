MERSİN - Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Mersin'in Silifke, Erdemli, Gülnar, Mut ve Tarsus ilçelerinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için başlatılan seferberlik kapsamında Silifke'de 3 farklı alanda 11 bin 500 fidan toprakla buluştu.

Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Boğsak koyu mevkisinde düzenlenen etkinlikte, programın oldukça anlamlı olduğunu belirterek, dikilen fidanların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikti.

- Diğer ilçeler

Etkinlikler kapsamında Erdemli'de 50 bin, Gülnar'da 4 bin 550, Mut'ta 22 bin, Tarsus'ta ise 54 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bu arada, Tarsus Adliyesi'nde bulunan vatandaşlara ve adliye personeline de fidan dağıtımı yapıldı.











