"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da fidan dikildi

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da fidanlar toprakla buluşturuldu.

Antalya Valiliği öncülüğünde Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliği, Lara bölgesindeki TRT Kampı'nın karşısındaki ağaçlandırma sahasında yapıldı.

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, Antalya'nın tüm ilçelerinde 266 alanda saat 11.11'de 23 bin 377 kişinin katılımıyla, 203 bin 234 fidanın toprakla buluşturulduğunu kaydetti.

Müdürlük olarak 2003'ten bu yana 1 milyon 54 bin 376 dekar alanda, 183 milyon 221 bin 350 fidan dikimi yaptıklarını belirten Özdemir, "Yine aynı döneme bin 386 okul, 121 ibadethane, 193 mezarlık, 55 hastane ve sağlık ocağı bahçelerine 187 bin fidan dikimi gerçekleştirdik." dedi.

- Muğla

Muğla'da Düzeyn mevkisinde düzenlenen etkinlikte ilk olarak öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu ve halk oyunu gösterisi sundu.

Muğla Valisi Esengül Civelek, yaptığı konuşmada, söz konusu kampanyayla orman ve ağaç sevgisinin gelişeceğini ve yeni nesillerin yaşanabilir bir çevre olgusuyla yetişeceğini ifade etti.

İl genelinde 195 noktada 200 bin fidanı aynı gün toprakla buluşturduklarını aktaran Civelek, "Ağaçlandırma potansiyeli olan alanlarımız ile son zamanlarda çıkan orman yangınları sonucunda bozulan sahalarımız yeniden ağaçlandırılacak." diye konuştu.

Etkinliğe AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Isparta

Isparta'da Kara Havacılık Okul Komutanlığı avlusundaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Isparta Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından etkinliğe katılanlar fidan dikti.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, törende yaptığı konuşmada, sonraki nesillere güzel bir çevre ve doğa bırakmak için el birliğiyle fidanların toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Seymenoğlu, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında il genelinde 26 ayrı bölgede 145 bin fidanın dikileceğini bildirdi.

- Burdur

Burdur'da Büğdüz köyü Örtülü mevkisinde düzenlenen programa, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayeleriyle gerçekleştirilen organizasyonla dikilen fidanların ülkenin yeşilliğine yeşillik katacağını söyledi.

Eş zamanlı bu denli büyük bir organizasyonu gerçekleştirmesinin, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu gösterdiğini belirten Şıldak, "Ülkemiz genelindeki 2023 noktada gerçekleştirilen bu etkinlikte ilimizde ise 14 yerde 213 bin fidanımız dikilecek. Amacımız yeni nesli çevre bilinciyle, ağaç sevgisiyle büyütmek." dedi.

Etkinlikte halk oyunları gösterisinin ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Programa AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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