"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

Program kapsamında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de fidan dikildi

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı
0
Isparta Düğün Salonları

ADANA - Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de fidan dikildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için başlatılan seferberlik kapsamında Adana'da 43 farklı yerde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 205 bin fidan toprakla buluştu.

Adana'nın Sarıçam ilçesi Gökbuket Mahallesi'ndeki etkinlikte, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun katılımıyla 2 bin 300 kişi 25 bin fidan dikti.

Sarıeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 81 ilde 11 milyon ağaçla bir ağaçlandırma seferberliği yapıldığını belirtti.

Toplumun her kesiminden vatandaşla birlikte geleceğe nefes olma adına, bir şölen havasında el ele fidan diktiklerini ifade eden Sarıeroğlu, "Ülkemiz, milletimiz, geleceğimiz için hayırlı olsun. Hem çocuklarımıza yeşil, doğa konusunda bir farkındalık oluşmasına vesile oluyor hem de çevre duyarlılığı biliyorsunuz, en önemli gündem maddelerimizden birisi. Tüm Türkiye'de inşallah dikilen fidanlar ağaç olsun, ormanlar olsun ve geleceğimize nefes olsun diyorum." diye konuştu.

Vali Mahmut Demirtaş da törende yaptığı konuşmada, ülkenin orman varlığının arttırılması, orman ve doğa sevgisinin geliştirilmesi amacıyla ”Bugün Fidan Yarın Nefes” fidan dikim programı yapıldığını belirtti.

Adana'da etkinliğe yoğun katılım olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Demirtaş, şunları söyledi:

"Bu seferberliğin daha yeşil bir Türkiye’nin, daha yeşil bir Adana’nın da habercisi olacağına yürekten inanıyorum. O sebeple önümüzdeki dönemde hem kampanya kapsamında hem de ilimizde planladığımız diğer ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü ve mera ıslah çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Orman varlığımıza katkı sağlamaya devam edecek; doğal güzelliklerimize yenilerini ekleyeceğiz. Yeşilin tüm tonlarıyla toprağa hayat, canlılara nefes olacağız."

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da fidanların hayırlı olmasını diledi.

Fidan dikim tekniğinin anlatılmasının ardından Müftü Hasan Çınar katılanlara dua ettirdi.

- Mersin

Mersin'de Emirler Mahallesi İnsuyu mevkisinde düzenlenen programda 48 farklı noktada 251 bin fidan toprakla buluştu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yaptığı konuşmada, Mersin'de 48 farklı noktada fidan dikiminin yapıldığını belirtti.

Ormanların oldukça önemli olduğunu ifade eden Su, ormancılık alanında Mersin'de önemli çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Türkiye'de orman alanlarının artırıldığını dile getiren Su, "Bu kampanyaya Mersin'de 22 binden fazla gönüllü arkadaşımız katılıyor. Bugün 251 bin fidanın dikimini gerçekleştireceğiz. Mersin'de ormanlık alanımız 835 bin hektara yükselmiştir. Toprak arazimizin yüzde 53'ü orman arazisidir. Bunlar çalışmayla gerçekleşiyor. Bu çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ise kentteki çalışmalar hakkında bilgi vererek dikilen fidanların hayırlı olmasını diledi.

Programda Vali Su, etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür belgesi verdi.

Konuşmaların ardından kent protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş fidan dikti.

- Hatay

Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi kampüs yerleşkesinde düzenlenen programda 104 bin 8 fidan toprakla buluşturuldu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, burada yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük sorununun çevre sorunu olduğunu söyledi.

Bugün çevre sorunlarıyla mücadele için milyonlarca dolar para harcayan ülkelerin bu sorunu çözemediğini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti de bu açıdan gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bugün dikeceğimiz fidanlarla geleceğe nefes olacağız. Ecdadın bize emanet olarak bırakmış olduğu bu toprakları gelecek nesillere, çocuklarımıza, evlatlarımıza temiz bir çevre olarak bırakabilmek adına bu çalışmaları yürütmek lazım. Dünyanın hiçbir tarafında bu tür etkinlikleri göremezsiniz. Aynı anda 11 milyon fidanı toprakla buluşturan ve bunu bir festival havasında yapan ülkeye de rast gelemesiniz ama en çok eleştiriyi de Türkiye Cumhuriyeti hükümeti alıyor. Sanki çevreyi bertaraf ediyormuşuz, tahrip ediyormuşuz, ağaçları söküyormuşuz, ağaçları yakıyormuşuz imasında bulunanlar bugün bu faaliyetin ne anlama geldiğini iyi idrak etmeleri lazım.”

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik de AK Parti hükümetleri olarak göreve geldikleri günden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, yeşile, doğaya, tarıma, insanlığa önem verdiklerini ve vermeye devam ettiklerini belirtti.

Programa, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay Büyükşehir Belediye başkanı Lütfü Savaş, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, resmi kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra yüzlerce öğrenci katıldı.

- Osmaniye

Osmaniye'de gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 15 farklı alanda 95 bin fidan toprakla buluştu. Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, etkinliğe vatandaşların gösterdiği ilginin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Kampanya sayesinde kentte 95 bin fidan dikileceğini kaydeden Coşkun, "Osmaniye’de, diğer bütün illerle aynı anda 15 ayrı alana 95 bin kadar fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmiştir. Bu çalışmalar, orman sevgisiyle ilgili farkındalık oluşturmak adına önemlidir. Ülkemiz ve kentimiz adına fidan dikiminin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geleceğe nefes olsun inşallah." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Coşkun, protokol, öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikti.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilir
RTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarı
TED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma Programı
Eğirdir Elması Mehmetçiklerimize Ulaştı
Büyük Önder Atatürk Muğla, Isparta ve Burdur'da anıldı
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık
Yazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştu
Para cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesi
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Isparta'da : "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"
Yalvaç'taki tarihi "Keçe Evi" restore edildi
Isparta Müftülüğü tarih verip duyurdu!
Isparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldı
Isparta'da Kantin ve Gıda İşletmelerinde Risk Esaslı Denetimleri
Isparta Valisi 10 Kasım Mesajı
Isparta Belediye Başkanı 10 Kasım Mesajı
EĞİRDİR’DEN MEHMETÇİK'E 26 TON EĞİRDİR ELMASI YOLA ÇIKTI
Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıISPARTA'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 1 YARALI
Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira cezaISPARTA'DA KEKLİK AVLAYAN KİŞİYE 3 BİN 304 LİRA CEZA
Harmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da Güçlü
SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDISENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI07 Kasım 2019
Berber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabetiBerber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabeti05 Kasım 2019
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıIsparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı07 Kasım 2019
Vatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyorVatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyor05 Kasım 2019
Isparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı YapıldıIsparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı Yapıldı05 Kasım 2019
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYORTÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR08 Kasım 2019
İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!06 Kasım 2019
Eğirdir 4. Altın Elma Optimist Yarışları TamamlandıEğirdir 4. Altın Elma Optimist Yarışları Tamamlandı04 Kasım 2019
Kredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacakKredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacak07 Kasım 2019
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklamasıIsparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması07 Kasım 2019
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin EttiIsparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti08 Kasım 2019
Isparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralıIsparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı06 Kasım 2019
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağıIsparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı08 Kasım 2019
Isparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldıIsparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldı08 Kasım 2019
Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!06 Kasım 2019
Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödülTerör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül05 Kasım 2019
Isparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldıIsparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldı07 Kasım 2019
Harmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da GüçlüHarmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da Güçlü07 Kasım 2019
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde BalıkIsparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık09 Kasım 2019
Isparta'da hırsızlık operasyonları! 5 kişi yakalandıIsparta'da hırsızlık operasyonları! 5 kişi yakalandı06 Kasım 2019