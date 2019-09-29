100 bininci Maserati Ghibli üretildi

İSTANBUL - Maserati, Avv. Giovanni Agnelli Fabrikası'nda ürettiği Ghibli'nin 100 binincisini banttan indirdi.Şirket açıklamasına göre, 2013 yılında dünya pazarları ile buluşan Maserati'nin üst orta sınıftaki sedanı, zarif detayları, sportif k

100 bininci Maserati Ghibli üretildi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Maserati, Avv. Giovanni Agnelli Fabrikası'nda ürettiği Ghibli'nin 100 binincisini banttan indirdi.

Şirket açıklamasına göre, 2013 yılında dünya pazarları ile buluşan Maserati'nin üst orta sınıftaki sedanı, zarif detayları, sportif karakteri ve üstün sürüş deneyimiyle dikkati çekiyor.

Maserati Ghibli S; 350 HP ve 450 HP olmak üzere farklı güç versiyonlarına sahip 3,0 litre hacimli Twin Turbo beslemeli V6 silindirli benzinli motoru ve Q4 akıllı dört tekerden çekiş sistemi sayesinde etkileyici bir performans sunuyor. Sıfırdan 100 km/s hıza 4,7 saniyede ulaşan otomobil, 286 km/s maksimum hıza erişiyor. Modelin ayrıca 275 HP güç üreten V6 silindirli turbo dizel motorlu seçeneği de bulunuyor.

Ghibli S Q4’ün GranSport donanım paketi; adaptif tam LED Matrix farlar, ön tampondaki piyano siyah eklentiler, ön çamurluk kenarındaki "GranSport" logosu, gövde rengi yan marşpiye kaplamaları ve kırmızı fren kaliperleriyle hayranlık uyandıran özelliklere sahip.

Otomobil, içerisinde cam parçacıklarının da bulunduğu ve güneşte ışıl ışıl parlayan üç katmanlı özel boya Blu Nobile de dahil olmak üzere 10 farklı gövde rengi ve 5 farklı iç mekan rengi ile sipariş edilebiliyor. 20 inç parlak alaşım jantlarla dikkati çeken donanım, 18 ila 21 inç arasında farklı ölçülerde çeşitli renk uygulamalarına sahip altı farklı jant modeliyle sunuluyor.

Ghibli’nin GranLusso donanımı ise lüks ve gösterişli ambiyansıyla dikkati çekiyor. Koltuk, kapı panelleri, tavan kaplaması, güneşlik ve tavan lambası çerçevelerinde kaliteli deri ile dut ipeğinden doğal elyaf malzeme kullanılarak oluşan iç tasarım, Ermenegildo Zegna imzasını taşıyor. Donanımın dış görünüşündeki şıklığını ise krom tampon süslemeleri, gövde rengindeki yan marşpiye kaplamaları, ön tampondaki "GranLusso" logosu ve siyah kaliperli 19 inçlik alaşım jantlar tamamlıyor. Ghibli S Q4’ün toplamda 150 bini geçen kişiselleştirme çeşitliliği bulunuyor.

Maserati’nin tarihindeki ilk dizel motorlu otomobil olan Ghibli, ürün yelpazesindeki tüm benzinli ve dizel motorlar ile Euro 6D Temp Evap normunu yerine getirerek en güncel uluslararası emisyon standartlarını karşılıyor. 2013 yılında Şangay Otomobil Fuarı’nda lanse edilmesinin ardından dünyanın dört bir yanından ilgiyle karşılanan Ghibli, 2017 yılında Çin’deki Chengdu Otomobil Fuarı’nda GranLusso ve GranSport donanım seviyeleri ile sürüş destek sistemlerini (ADAS) tanıttı. 2018 yılında ise Goodwood Hız Festivali etkinliğinde, daha ergonomik ve daha işlevsel tasarım amacıyla yeni vites kolu ve üç farklı renge sahip Pieno Fiore doğal deri koltuklar gibi iç mekana yönelik yenilikçi güncellemeler sunulmuştu.

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