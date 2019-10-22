"1 milyon Suriyelinin huzurlu yaşayacakları projeyi gerçekleştirmek istiyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - (Barış Pınarı Harekatı) Güvenli bölgede 1 milyon Suriyeli kardeşimizi yurtlarında, ana vatanlarında yaşatacak, annelerin, çocukların mutlu ve huzurlu şekilde yaşayacakları projeyi gerçekleştirmek istiyoruz"

"1 milyon Suriyelinin huzurlu yaşayacakları projeyi gerçekleştirmek istiyoruz"
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Isparta Düğün Salonları

KAHRAMANMARAŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Güvenli bölgede 1 milyon Suriyeli kardeşimizi yurtlarında, ana vatanlarında yaşatacak, annelerin, çocukların mutlu ve huzurlu şekilde yaşayacakları projeyi gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret ettikten sonra Valilik İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Kurum, 9 Ekimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na, varılan mutabakat sonrasında 120 saat süreyle ara verildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"120 saat içinde güvenli bölge dediğimiz yaklaşık 32 kilometre derinlikteki bu alanda, buranın boşaltılarak mazlum Suriyeli kardeşlerimizin yerleştirilmesi ki ilk etapta 1 milyon nüfus, 140 köyden oluşan 5 bin nüfuslu köyler... Yaklaşık 700 bini köyde, 10 ilçede, 300 bini de ilçe merkezlerinde olmak üzere 1 milyon mazlum Suriyeli kardeşimizin yerleştirilmesi amacıyla bu harekatı başlattık ve inşallah sahadaki zaferimizi masada da kazanmak ve başkomutanımızın, liderimizin kararlılığıyla bu sürece getirdik. İnşallah bugün akşam itibarıyla temizlenmiş olan bu güvenli bölge içine artık Suriyeli kardeşlerimizi yerleştirmek, iskan etmek ve bölgeye her zaman yaptığı gibi Türk ordusunun huzur barış ve mutluluk getirmesi amacıyla bu operasyon bitmiş, tamamlanmış ve amacına erişmiş olacak. Bu operasyon vesilesiyle şehit ve gazilerimiz oldu. Bir şehidimiz de Hacı Bebek Kahramanmaraşlı. Bu vesileyle Kahramanmaraşlı kardeşlerimize, ailesine ve Türkiye'ye başımız sağ olsun diyorum."

Bir gazetecinin Suriye'de güvenlik bölge oluşturulması korusunda bakanlığın ne gibi çalışması olacak sorusu üzerine Kurum, şunları kaydetti:

"Buna ilişkin Toplu Konut İdaresi Başkanlığımıza çalışma talimatı verdik. Hem yerleşim alanları hem bu alanların ihtiyaçları hem de bölgenin yapısı ve mimarisine uygun şekilde projelendirme sürecimiz devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hem de yaptığı ikili görüşmelerde dünya liderlerine, bu bölgede bizim huzur, güvenlik ve barış getirmek için ve 1 milyon Suriyeli kardeşimizi yerleştirmek için böyle bir çalışma yaptığımızdan bahsettiler. Görüşmelerle herkes genel itibarıyla böyle bir projenin doğru olduğunu söylediler. İnşallah tüm ülkeler bir araya gelmek suretiyle de bu güvenli bölgede 1 milyon Suriyeli kardeşimizi yurtlarında, ana vatanlarında yaşatacak, annelerin, çocukların mutlu ve huzurlu şekilde yaşayacakları projeyi gerçekleştirmek istiyoruz."

Şehirlere ziyaretlerini sürdürdüğünü ifade eden Kurum, Kahramanmaraş'ta da önemli kararlar aldıklarını ilk olarak Yusuflar Mahallesi'nde 24 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projesine başladıklarını ve iki etap şeklinde bu projeyi 2020'nin ilk çeyreğinde yapacaklarını söyledi.

Kurum, kentteki Gaybar Mahallesi'nin heyelan riski altında, deprem bölgesinde yer aldığını aktararak, "Şehirlerimizde kentsel dönüşüm sürecini yürüteceğiz. Bu bölgede kesin incelemeler yapacağız. Heyelan riski altında bulunan yaklaşık 300 vatandaşımızı hızlı bir şekilde taşınma sürecini gerçekleştireceğiz. Onlara da yine üreteceğimiz rezerve konutlar vermek suretiyle heyelan riski altındaki alanların boşaltılmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Toplu Konut İdaresi eliyle kentte Millet Bahçesi'nin de yapılacağını belirten Kurum, "Millet Bahçesinde vatandaşlarımız 7 gün 24 saat vakit geçirecekler. İçinde her türlü aktivite olacak. 2020 yılı içinde büyük bölümü tamamlanır. 2021'de Millet Bahçesi'ni açmayı planlıyoruz." dedi.




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