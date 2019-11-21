ANTALYA - Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) tarafından Antalya'da düzenlenen 7. Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici ve Marka Buluşmaları Zirvesi başladı.

ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz, Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen zirvede yaptığı konuşmada, sektördeki üreticileri, toptancıları ve perakende zincirlerini bir araya getirdiklerini söyledi.

Sektör paydaşlarının birlikte iş geliştirmesini ve ürünlerini ithal etmek yerine yurt içindeki üreticilerden sağlamasını amaçladıklarını belirten Öksüz, "Zirveye başladığımız ilk yıldan itibaren ithalatta yüzde 30'lara varan düşmeler yaşandı. Bu da attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu ortaya çıkardı." dedi.

Firmaların tanışması ve kaynaşması ile iç ticaret hacminin arttığına işaret eden Öksüz, dış ticaret hacminin artması için de önemli adımlar attıklarını bildirdi.

Bu doğrultuda geçen yıl 11 ülkeden 15 firmayı ağırladıklarını anlatan Öksüz, "Bu yıl bunu daha da geliştirerek, Avrupa'dan, Balkanlar'dan, Rusya'dan, Orta Doğu'dan, Kuzey Afrika'dan, Türk Cumhuriyetleri'nden olmak üzere 53 firmayı getirdik." diye konuştu.

Öksüz, bu zirveden de başarılı sonuçlar çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Zirvede, Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetim Uzmanı Yelda İpek, katılımcılara "Kurumların gizli gücü marka olmak" konulu bir sunum yaptı.

40 ülkeden çok sayıda toptancı, ithalatçı ve perakende zinciri temsilcilerinin Tür firmaları ile buluştuğu zirve, 23 Kasım'da sona erecek.